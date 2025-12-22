Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценил заявление Путина о России в стратегии США - РИА Новости, 22.12.2025
05:41 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/putin-2063729613.html
Аналитик оценил заявление Путина о России в стратегии США
Аналитик оценил заявление Путина о России в стратегии США - РИА Новости, 22.12.2025
Аналитик оценил заявление Путина о России в стратегии США
https://ria.ru/20251220/putin-2063423535.html
в мире, россия, сша, китай, владимир путин, такер карлсон, нато, итоги года с владимиром путиным — 2025
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Аналитик оценил заявление Путина о России в стратегии США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
АНКАРА, 22 дек - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о том, что США не рассматривают Россию в качестве врага в своей доктрине национальной безопасности, продемонстрировало противоречия в позиции европейских политиков и существенно сузило пространство для их маневра, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политический аналитик Орхан Эртан.
Главная страна НАТО - США - не считают Россию противником и врагом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Флаги стран-участниц у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Эксперт объяснил заявление НАТО о "превентивном ударе" по России
4 декабря, 05:38
"После этого заявления у европейских политиков практически не остается пространства для интерпретаций. С одной стороны, они продолжают называть Россию главной угрозой, а с другой - вынуждены учитывать официальные документы своего ключевого союзника - США, где такой формулировки нет. Это обнажает внутренние противоречия в европейском политическом дискурсе", - отметил собеседник агентства.
Он пояснил, что в новой Стратегии национальной безопасности США Россия не обозначена в качестве главного противника. Документ, напротив, делает акцент на необходимости прекращения конфликта на Украине и обеспечении глобальной стабильности, тогда как ключевым вызовом для Вашингтона названа экономическая конкуренция с Китаем.
Эксперт при этом напомнил, что в Стратегической концепции НАТО 2022 года Россия по-прежнему указана как основная угроза, а Китай - как системный вызов. При этом в 2025 году новая концепция альянса пока не принята, и эти формулировки остаются без изменений.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают своё население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Путин сформулировал главную угрозу для Европы
20 декабря, 08:00
 
В миреРоссияСШАКитайВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
