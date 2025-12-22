https://ria.ru/20251222/putin-2063724600.html
Путин ежедневно встречается с участниками СВО, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин ежедневно встречается с участниками СВО, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2025
