Путин ежедневно встречается с участниками СВО, сообщил Песков
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:25 22.12.2025
Путин ежедневно встречается с участниками СВО, сообщил Песков
Путин ежедневно встречается с участниками СВО, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин ежедневно встречается с участниками СВО, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2025
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с награжденными военными – участниками специальной военной операции
 Президент РФ Владимир Путин во время встречи с награжденными военными – участниками специальной военной операции
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с награжденными военными – участниками специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ежедневно встречается с участниками СВО, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он каждый день с ними встречается", - сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, запланирована ли у Путина встреча с участниками СВО и их семьями.
