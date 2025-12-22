https://ria.ru/20251222/pushki-2063840877.html
Пушков прокомментировал призыв Грэма к эскалации конфликта на Украине
Пушков объяснил призывы Грэма к эскалации конфликта на Украине душевной болезнью
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Сенатор США Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) не может скрыть свою глубокую душевную болезнь, призывая президента США Дональда Трампа к эскалации конфликта на Украине, заявил
сенатор РФ Алексей Пушков.
"Сенатор Линдси Грэм долго сдерживался, пытаясь делать вид, что он нормальный. Однако глубокую душевную болезнь никак не скрыть: и вот он уже призывает США "драматически изменить игру" и даже "пойти ва-банк, если Путин скажет "нет" плану Трампа". И для начала забросать Россию "Томагавками", - написал Пушков в своем телеграмм-канале.
Сенатор отметил, что Грэм не беспокоится о последствиях эскалации конфликта.
"Первое: хотелось бы все же понять, о каком плане Трампа идет речь. И второе - главное: Москва уже не раз дала понять и продемонстрировала на деле, что разговаривать с Россией языком угроз бесполезно. Но политики типа Грэма никак не могут взять это в толк", - констатировал политик.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ