Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал призыв Грэма к эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/pushki-2063840877.html
Пушков прокомментировал призыв Грэма к эскалации конфликта на Украине
Пушков прокомментировал призыв Грэма к эскалации конфликта на Украине - РИА Новости, 22.12.2025
Пушков прокомментировал призыв Грэма к эскалации конфликта на Украине
Сенатор США Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) не может скрыть свою глубокую душевную болезнь, призывая президента США Дональда... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T14:18:00+03:00
2025-12-22T14:18:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
алексей пушков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_733602e32b89c80335bda7498c70d340.jpg
https://ria.ru/20251219/es-2063165150.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_957bdc399d54c1d50fdd9a97b9caaf2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, алексей пушков
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков прокомментировал призыв Грэма к эскалации конфликта на Украине

Пушков объяснил призывы Грэма к эскалации конфликта на Украине душевной болезнью

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сенатор США Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) не может скрыть свою глубокую душевную болезнь, призывая президента США Дональда Трампа к эскалации конфликта на Украине, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
"Сенатор Линдси Грэм долго сдерживался, пытаясь делать вид, что он нормальный. Однако глубокую душевную болезнь никак не скрыть: и вот он уже призывает США "драматически изменить игру" и даже "пойти ва-банк, если Путин скажет "нет" плану Трампа". И для начала забросать Россию "Томагавками", - написал Пушков в своем телеграмм-канале.
Сенатор отметил, что Грэм не беспокоится о последствиях эскалации конфликта.
"Первое: хотелось бы все же понять, о каком плане Трампа идет речь. И второе - главное: Москва уже не раз дала понять и продемонстрировала на деле, что разговаривать с Россией языком угроз бесполезно. Но политики типа Грэма никак не могут взять это в толк", - констатировал политик.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Пушков назвал отказ ЕС поддержать фон дер Ляйен ее личным поражением
19 декабря, 12:04
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампАлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала