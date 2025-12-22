МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сенатор США Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) не может скрыть свою глубокую душевную болезнь, призывая президента США Дональда Трампа к эскалации конфликта на Украине, Сенатор США Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) не может скрыть свою глубокую душевную болезнь, призывая президента США Дональда Трампа к эскалации конфликта на Украине, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.

"Сенатор Линдси Грэм долго сдерживался, пытаясь делать вид, что он нормальный. Однако глубокую душевную болезнь никак не скрыть: и вот он уже призывает США "драматически изменить игру" и даже "пойти ва-банк, если Путин скажет "нет" плану Трампа". И для начала забросать Россию "Томагавками", - написал Пушков в своем телеграмм-канале.

Сенатор отметил, что Грэм не беспокоится о последствиях эскалации конфликта.

"Первое: хотелось бы все же понять, о каком плане Трампа идет речь. И второе - главное: Москва уже не раз дала понять и продемонстрировала на деле, что разговаривать с Россией языком угроз бесполезно. Но политики типа Грэма никак не могут взять это в толк", - констатировал политик.