Рейтинг@Mail.ru
В Москве запустят производство инновационных лекарств для птиц - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/ptitsy-2063792571.html
В Москве запустят производство инновационных лекарств для птиц
В Москве запустят производство инновационных лекарств для птиц - РИА Новости, 22.12.2025
В Москве запустят производство инновационных лекарств для птиц
Более 15 препаратов для лечения у птиц инфекционных заболеваний будет выпускать компания "ВИК-фарма", производитель лекарств для животных и новый резидент ОЭЗ... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:39:00+03:00
2025-12-22T11:39:00+03:00
здоровье - общество
москва
россия
сергей собянин
максим ликсутов
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854959492_0:186:2977:1861_1920x0_80_0_0_bc54bfaa1138d3b3a86c913831aec677.jpg
https://ria.ru/20251124/vladelets-2057023850.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854959492_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_96ce26ea4d2a6c42b52f3fa6f6dec962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, москва, россия, сергей собянин, максим ликсутов , снг
Здоровье - Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , СНГ
В Москве запустят производство инновационных лекарств для птиц

В Москве будут выпускать препараты для лечения у птиц инфекционных заболеваний

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкРаботник ветеринарной службы готовит вакцину от птичьего гриппа для прививок птиц
Работник ветеринарной службы готовит вакцину от птичьего гриппа для прививок птиц - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в медиабанк
Работник ветеринарной службы готовит вакцину от птичьего гриппа для прививок птиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 15 препаратов для лечения у птиц инфекционных заболеваний будет выпускать компания "ВИК-фарма", производитель лекарств для животных и новый резидент ОЭЗ "Технополис Москва", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Производитель лекарств для животных - компания "ВИК-фарма" - стал резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", он будет выпускать более 15 наименований инновационных препаратов... Планируется, что в ассортимент войдут препараты для лечения у птиц инфекционных заболеваний - кокцидиоза и некротического энтерита", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основные заказчики этой продукции - крупнейшие агрохолдинги России и других стран СНГ. Начало выпуска запланировано на третий квартал 2026 года.
"По поручению (мэра Москвы - ред.) Сергея Собянина город уделяет особое внимание развитию фармацевтической отрасли. Недавно еще одним резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" стала компания, которая специализируется на разработке и изготовлении лекарств для животных. Новое производство площадью почти 5,3 тысячи квадратных метров откроется на площадке "Алабушево". Для реализации проекта, в который будет вложено более 2,1 миллиарда рублей, резидент создаст свыше 100 новых рабочих мест", - отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что предприятие планирует организовать в ОЭЗ "Технополис Москва" центр для исследований и разработки новых лекарств, а также значительно расширить продуктовую линейку за счет увеличения производственных мощностей.
Работа ветеринарной клиники - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Владельцам животных указали на важность соблюдения рекомендаций ветеринаров
24 ноября, 02:42
 
Здоровье - ОбществоМоскваРоссияСергей СобянинМаксим ЛиксутовСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала