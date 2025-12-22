https://ria.ru/20251222/ptitsy-2063792571.html
В Москве запустят производство инновационных лекарств для птиц
В Москве запустят производство инновационных лекарств для птиц
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Более 15 препаратов для лечения у птиц инфекционных заболеваний будет выпускать компания "ВИК-фарма", производитель лекарств для животных и новый резидент ОЭЗ "Технополис Москва", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Производитель лекарств для животных - компания "ВИК-фарма" - стал резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", он будет выпускать более 15 наименований инновационных препаратов... Планируется, что в ассортимент войдут препараты для лечения у птиц инфекционных заболеваний - кокцидиоза и некротического энтерита", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основные заказчики этой продукции - крупнейшие агрохолдинги России
и других стран СНГ
. Начало выпуска запланировано на третий квартал 2026 года.
"По поручению (мэра Москвы
- ред.) Сергея Собянина
город уделяет особое внимание развитию фармацевтической отрасли. Недавно еще одним резидентом ОЭЗ "Технополис Москва" стала компания, которая специализируется на разработке и изготовлении лекарств для животных. Новое производство площадью почти 5,3 тысячи квадратных метров откроется на площадке "Алабушево". Для реализации проекта, в который будет вложено более 2,1 миллиарда рублей, резидент создаст свыше 100 новых рабочих мест", - отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов
, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что предприятие планирует организовать в ОЭЗ "Технополис Москва" центр для исследований и разработки новых лекарств, а также значительно расширить продуктовую линейку за счет увеличения производственных мощностей.