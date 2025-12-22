Роспотребнадзор начал проверку после отравления карбонарой в Люберцах

В ходе проверки Роспотребнадзор установил, что заболевшие принимали участие в соревнованиях по бальным танцам. Там они употребляли еду, предоставленную кейтеринговой компанией, договор с которой был заключен организатором мероприятия. Доставка еды осуществлялась из другого субъекта. Управлением организовано проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий.