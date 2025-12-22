Роспотребнадзор начал проверку после отравления карбонарой в Люберцах

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор Подмосковья начал эпидрасследование после сообщений об отравлении пастой карбонара в Люберцах, заявили в ведомстве.
Ранее в Telegram-канале "112" появилась информация, что три молодых человека заказали еду в один из спортивных комплексов в Люберцах, после чего все трое оказались госпитализированы, сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести.
В Подмосковье более 40 человек госпитализировали после отравления
20 декабря, 16:04
"В связи с информацией в электронных СМИ об отравлении пастой карбонара в городе Люберцы управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает, что на основании поступивших от медицинской организации экстренных извещений специалистами незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ходе проверки Роспотребнадзор установил, что заболевшие принимали участие в соревнованиях по бальным танцам. Там они употребляли еду, предоставленную кейтеринговой компанией, договор с которой был заключен организатором мероприятия. Доставка еды осуществлялась из другого субъекта. Управлением организовано проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий.
Суд рассмотрит дело о массовом отравлении лобио в закрытом режиме
18 декабря, 16:33