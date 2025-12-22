Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор начал проверку после отравления карбонарой в Люберцах
19:54 22.12.2025
Роспотребнадзор начал проверку после отравления карбонарой в Люберцах
Роспотребнадзор Подмосковья начал эпидрасследование после сообщений об отравлении пастой карбонара в Люберцах, заявили в ведомстве. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:54:00+03:00
2025-12-22T19:54:00+03:00
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия, люберцы, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор Подмосковья начал эпидрасследование после сообщений об отравлении пастой карбонара в Люберцах, заявили в ведомстве.
Ранее в Telegram-канале "112" появилась информация, что три молодых человека заказали еду в один из спортивных комплексов в Люберцах, после чего все трое оказались госпитализированы, сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести.
"В связи с информацией в электронных СМИ об отравлении пастой карбонара в городе Люберцы управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает, что на основании поступивших от медицинской организации экстренных извещений специалистами незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ходе проверки Роспотребнадзор установил, что заболевшие принимали участие в соревнованиях по бальным танцам. Там они употребляли еду, предоставленную кейтеринговой компанией, договор с которой был заключен организатором мероприятия. Доставка еды осуществлялась из другого субъекта. Управлением организовано проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий.
ПроисшествияЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
