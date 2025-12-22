Жителя Белгорода обвинили в госизмене и финансировании терроризма

В пресс-службе УФСБ РФ по региону сообщили РИА Новости, что фигурант использовал специальную интернет-платформу для перевода денег и отчитывался о своих действиях представителям террористической организации и украинским волонтерам, осуществляющим сборы денежных средств. Мужчина арестован.