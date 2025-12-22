Жителя Белгорода обвинили в госизмене и финансировании терроризма

БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по делу 44-летнего жителя Белгорода, которого обвиняют в переводе более 600 тысяч рублей на нужды ВСУ и запрещенной в РФ террористической организации "Азов*", сообщили в надзорном ведомстве.
"Прокуратурой Белгородской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя г. Белгорода. Он обвиняется по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). По версии следствия, с января 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемый осуществил переводы денежных средств в общей сумме более 600 тысяч рублей на нужды Вооруженных сил Украины и террористической организации "Азов*", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд.
В пресс-службе УФСБ РФ по региону сообщили РИА Новости, что фигурант использовал специальную интернет-платформу для перевода денег и отчитывался о своих действиях представителям террористической организации и украинским волонтерам, осуществляющим сборы денежных средств. Мужчина арестован.
"Максимальная санкция указанных статей предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в УФСБ.
* Запрещенная в России террористическая организация
