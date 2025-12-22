Прокуратура контролирует расследование инцидента на юге Москвы

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Прокуратура контролирует расследование обстоятельств инцидента на улице Ясеневой в Москве, в результате которого пострадал человек и был поврежден автомобиль, сообщили в надзорном ведомстве.
В понедельник в СК РФ рассказали РИА Новости, что один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы, был поврежден автомобиль, возбуждено уголовное дело. В ведомстве сообщили, что следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
"Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента на улице Ясеневой, в результате которого есть пострадавший, а также поврежден автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
В прокуратуре отметили, что по поручению прокурора Москвы Максима Жука на месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.
В надзорном ведомстве уточнили, что ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре столицы.