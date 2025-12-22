Прокуратура контролирует расследование инцидента на юге Москвы

В прокуратуре отметили, что по поручению прокурора Москвы Максима Жука на месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.

В надзорном ведомстве уточнили, что ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре столицы.