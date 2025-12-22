Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура контролирует расследование инцидента на юге Москвы - РИА Новости, 22.12.2025
08:43 22.12.2025 (обновлено: 09:34 22.12.2025)
Прокуратура контролирует расследование инцидента на юге Москвы
Прокуратура контролирует расследование инцидента на юге Москвы - РИА Новости, 22.12.2025
Прокуратура контролирует расследование инцидента на юге Москвы
Прокуратура контролирует расследование обстоятельств инцидента на улице Ясеневой в Москве, в результате которого пострадал человек и был поврежден автомобиль,... РИА Новости, 22.12.2025
происшествия
москва
ясенево
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
ясенево
россия
происшествия, москва, ясенево, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Ясенево, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура контролирует расследование инцидента на юге Москвы

Прокуратура контролирует расследование ЧП на улице Ясеневой на юге Москвы

© Фото : соцсетиАвтомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве
Автомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : соцсети
Автомобиль взорвался во дворе дома на Ясеневой улице в Москве
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Прокуратура контролирует расследование обстоятельств инцидента на улице Ясеневой в Москве, в результате которого пострадал человек и был поврежден автомобиль, сообщили в надзорном ведомстве.
В понедельник в СК РФ рассказали РИА Новости, что один человек пострадал в результате инцидента на юге Москвы, был поврежден автомобиль, возбуждено уголовное дело. В ведомстве сообщили, что следователи и криминалисты совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
"Прокуратура Москвы контролирует расследование обстоятельств инцидента на улице Ясеневой, в результате которого есть пострадавший, а также поврежден автомобиль", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
В прокуратуре отметили, что по поручению прокурора Москвы Максима Жука на месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев.
В надзорном ведомстве уточнили, что ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре столицы.
В ЧП на юге Москвы пострадал один человек
08:04
 
