Американские производители зависят от импорта, признал советник Трампа

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Американские производители все еще сильно зависят от иностранного импорта, что является уязвимостью экономики и требует развития внутренних мощностей, Американские производители все еще сильно зависят от иностранного импорта, что является уязвимостью экономики и требует развития внутренних мощностей, признал старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро.

"Американские производители по-прежнему в значительной степени полагаются на импортные материалы. Такая зависимость является уязвимым местом. "Сделано в Америке" слишком часто означает окончательную сборку воедино деталей иностранного производства", - указал Наварро в своей колонке, опубликованной в газете Wall Street Journal.

При этом он добавил, что политика введения пошлин не идет вразрез с этой реальностью, а скорее позволяет выделить такие приоритеты, как последовательное наращивание производственных мощностей, определение сфер, требующих инвестиций, а также усиление в секторах экономики, зависимость которых от других стран ставит под угрозу национальную безопасность.

"Серьезная и надежная промышленная база требует наличия внутренних мощностей не только для производства готовой продукции, но и для всех материалов, средств производства и технологий, которые определяют стоимость, надежность и масштабируемость", - добавил Наварро.

Более того, он отметил, что эффективная политика введения пошлин должна быть адаптируемой: усиливаться, когда зависимость от иностранных поставщиков слишком сильна, и ослабляться, когда внутренние мощности находятся на конкурентоспособном уровне.