18:55 22.12.2025
В Германии выступили с громким призывом из-за "российской угрозы"

Вагенкнехт призвала к противостоянию против пропаганды о "российской угрозе"

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Нельзя позволить поджигателям войны среди политиков и СМИ одержать победу в распространении пропаганды о якобы "российской угрозе", заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт на странице в соцсети X.
"Предупреждения о якобы неизбежной войне с Россией, с помощью которых оправдываются перевооружение и политика конфронтации, в конечном итоге грозят стать самосбывающимся пророчеством, если эту безумную тактику не заменить дипломатией и ослаблением напряженности в регионе", — отметила она.
Таким образом политик ответила на заявление директора национальной разведки США Тулси Габбард о том, что "глубинное государство" стремится втянуть Соединенные Штаты в вооруженный конфликт с Россией и препятствует украинскому мирному процессу, разжигая страх и истерию.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В миреРоссияГерманияСШАСара ВагенкнехтТулси ГаббардВладимир ПутинНАТО
 
 
