14:59 22.12.2025 (обновлено: 15:20 22.12.2025)
В Приморье ищут дрифтера, нарезавшего круги вокруг новогодней ели
В Приморье ищут дрифтера, нарезавшего круги вокруг новогодней ели

В Приморье ищут катавшегося по новогоднему городку дрифтера

© Полиция Приморья/TelegramВодитель автомобиля нарезал круги вокруг новогодней ели на Центральной площади города Партизанска в Приморье
Водитель автомобиля нарезал круги вокруг новогодней ели на Центральной площади города Партизанска в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Полиция Приморья/Telegram
Водитель автомобиля нарезал круги вокруг новогодней ели на Центральной площади города Партизанска в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Полиция ищет водителя, который на иномарке нарезал круги вокруг новогодней ели на площади приморского Партизанска и повредил часть конструкции, сообщило региональное УМВД РФ.
В соцсетях разошлось видео, на котором водитель Subaru Impreza врезается в одну из опор новогодней конструкции на центральной площади Партизанска у здания мэрии, затем ездит вокруг новогодней ели, пытаясь на поворотах уйти в занос.
"Сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Партизанску проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности водителя транспортного средства Subaru Impreza и привлечение его к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.
Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье об оставлении места ДТП. Водителю также предстоит компенсировать ущерб от повреждения декоративной конструкции.
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Во Владивостоке иномарка врезалась в три припаркованных автомобиля
5 ноября, 07:28
 
ПроисшествияПартизанскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
