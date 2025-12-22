В Приморье ищут дрифтера, нарезавшего круги вокруг новогодней ели

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек – РИА Новости. Полиция ищет водителя, который на иномарке нарезал круги вокруг новогодней ели на площади приморского Партизанска и повредил часть конструкции, сообщило региональное УМВД РФ.
В соцсетях разошлось видео, на котором водитель Subaru Impreza врезается в одну из опор новогодней конструкции на центральной площади Партизанска у здания мэрии, затем ездит вокруг новогодней ели, пытаясь на поворотах уйти в занос.
"Сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Партизанску проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности водителя транспортного средства Subaru Impreza и привлечение его к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.
Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье об оставлении места ДТП. Водителю также предстоит компенсировать ущерб от повреждения декоративной конструкции.