Более 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края получили поддержку
11:00 22.12.2025
Более 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края получили поддержку
Более 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края воспользовались поддержкой в 2025 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
хабаровский край
Новости
Более 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края получили поддержку

Свыше 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края поддержали в 2025 году

Мужчина работает с документами
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© iStock.com / Zinkevych
Мужчина работает с документами. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Более 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края воспользовались поддержкой в 2025 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Власти края поддерживают устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства (МСП), а также стимулируют инвестиционную деятельность. На сегодняшний день в крае для предпринимателей действует свыше 80 разнообразных мер поддержки.
Команда в офисе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Более 30 представителей сферы соцбизнеса наградили в Нижегородской области
19 декабря, 14:53
К началу декабря число субъектов МСП в крае превысило 54,2 тысячи, продемонстрировав рост на 2,5% к прошлогоднему уровню. Еще более существенный прирост показала категория самозанятых, которая за год увеличилась на 37% и достигла 120 369 человек.
По данным пресс-службы, Хабаровский край сохраняет стабильность в развитии реального сектора экономики, сферы финансов, услуг — даже в условиях продолжающегося санкционного давления.
Ожидается, что по итогам года рост валового регионального продукта превысит 1,6 триллиона рублей, что в реальном выражении будет на 19,4% выше показателей 2022 года.
Анализ инвестиционного ландшафта - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Объем инвестиций в сельском хозяйстве Ивановской области вырос на 18%
19 декабря, 13:46
 
