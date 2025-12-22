Более 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края получили поддержку

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Более 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края воспользовались поддержкой в 2025 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти края поддерживают устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства (МСП), а также стимулируют инвестиционную деятельность. На сегодняшний день в крае для предпринимателей действует свыше 80 разнообразных мер поддержки.

К началу декабря число субъектов МСП в крае превысило 54,2 тысячи, продемонстрировав рост на 2,5% к прошлогоднему уровню. Еще более существенный прирост показала категория самозанятых, которая за год увеличилась на 37% и достигла 120 369 человек.

По данным пресс-службы, Хабаровский край сохраняет стабильность в развитии реального сектора экономики, сферы финансов, услуг — даже в условиях продолжающегося санкционного давления.