Более 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края получили поддержку
Более 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края получили поддержку - РИА Новости, 22.12.2025
Более 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края получили поддержку
Более 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края воспользовались поддержкой в 2025 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. 22.12.2025
Свыше 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края поддержали в 2025 году
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Более 7 тысяч предпринимателей Хабаровского края воспользовались поддержкой в 2025 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Власти края поддерживают устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства (МСП), а также стимулируют инвестиционную деятельность. На сегодняшний день в крае для предпринимателей действует свыше 80 разнообразных мер поддержки.
К началу декабря число субъектов МСП в крае превысило 54,2 тысячи, продемонстрировав рост на 2,5% к прошлогоднему уровню. Еще более существенный прирост показала категория самозанятых, которая за год увеличилась на 37% и достигла 120 369 человек.
По данным пресс-службы, Хабаровский край сохраняет стабильность в развитии реального сектора экономики, сферы финансов, услуг — даже в условиях продолжающегося санкционного давления.
Ожидается, что по итогам года рост валового регионального продукта превысит 1,6 триллиона рублей, что в реальном выражении будет на 19,4% выше показателей 2022 года.