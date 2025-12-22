https://ria.ru/20251222/pravitelstvo-2063897853.html
Правительство поддержало законопроект о госпитальных школах
Правительство поддержало законопроект о госпитальных школах - РИА Новости, 22.12.2025
Правительство поддержало законопроект о госпитальных школах
Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект о госпитальных школах, следует из проекта заключения кабмина, документ имеется в распоряжении РИА РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:06:00+03:00
2025-12-22T17:06:00+03:00
2025-12-22T17:06:00+03:00
общество
россия
татьяна буцкая
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20250914/proekt-2041760015.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
Правительство поддержало законопроект о госпитальных школах
Правительство поддержало проект о госпитальных школах при условии доработки
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство РФ поддержало при условии доработки законопроект о госпитальных школах, следует из проекта заключения кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную Думу", - сказано в документе.
Как ранее отмечала в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы
по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства и автор инициативы Татьяна Буцкая
, в настоящее время во многих регионах РФ
уже открыты так называемые "госпитальные школы", однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность.
Госпитальная школа - это школа для детей, которые более 21 дня находятся в больнице.