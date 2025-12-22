Рейтинг@Mail.ru
Правительство продолжит обеспечивать рост пенсии, заявила Голикова - РИА Новости, 22.12.2025
16:49 22.12.2025
Правительство продолжит обеспечивать рост пенсии, заявила Голикова
Правительство продолжит обеспечивать рост пенсии, заявила Голикова - РИА Новости, 22.12.2025
Правительство продолжит обеспечивать рост пенсии, заявила Голикова
Правительство РФ продолжит обеспечивать рост пенсии не ниже уровня инфляции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T16:49:00+03:00
2025-12-22T16:49:00+03:00
экономика
россия
татьяна голикова
правительство рф
пенсии
инфляция
россия
экономика, россия, татьяна голикова, правительство рф, пенсии, инфляция
Экономика, Россия, Татьяна Голикова, Правительство РФ, Пенсии, Инфляция
Правительство продолжит обеспечивать рост пенсии, заявила Голикова

Голикова: правительство продолжит обеспечивать рост пенсии не ниже инфляции

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство РФ продолжит обеспечивать рост пенсии не ниже уровня инфляции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы продолжим обеспечивать рост пенсии не ниже уровня инфляции, развивать надомную, временную, гибкую и дистанционную форму занятости для граждан старшего поколения, создавая соответствующие условия, если граждане старшего поколения хотят работать", - сказала Голикова на совещании правительства России.
По ее словам, правительство обеспечит развитие и проведение просветительских и обучающих мероприятий для старшего поколения по повышению финансовой грамотности, киберграмотности и кибербезопасности.
Кроме того, особое внимание будет уделено выявлению случаев жестокого обращения с пожилыми людьми.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Аналитик рассказала о росте выплат пенсионерам в 2026 году
Вчера, 02:18
 
ЭкономикаРоссияТатьяна ГоликоваПравительство РФПенсииИнфляция
 
 
