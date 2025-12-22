Правительство утвердило концепцию развития транспортной системы на 10 лет

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса страны на следующие 10 лет, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Правительство утвердило концепцию научно-технологического развития транспортной системы на следующие 10 лет", - сообщил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Как отметил глава кабмина, это решение направлено на создание и внедрение прорывных разработок в транспортном комплексе.
Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил масштабные задачи по повышению связанности территорий страны, запуску высокоскоростных железнодорожных магистралей, формированию международных логистических маршрутов, наращиванию авиационной мобильности граждан, обеспечению арктических круглогодичных морских перевозок.
Чтобы достичь этих целей, требуются комплексные подходы к проведению фундаментальных исследований, подчеркнул премьер. Для этого кабмин утвердил концепцию научно-технологического развития транспортной системы.
"Это первый отраслевой документ такого рода. Он определяет ключевые направления по строительству инновационной инфраструктуры, освоению выпуска новых видов материалов и техники, в том числе беспилотных и автономных аппаратов, средств связи и коммуникаций, интеллектуальных систем, другого современного оборудования, а также перспективных источников энергии", - добавил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, что важно запустить работу в рамках этого документа и, прежде всего, перейти к централизованной модели управления отраслевыми научными исследованиями.
"Чтобы наши новаторы и учёные сконцентрировались на решении сложнейших технологических задач, которые стоят перед страной. Это ускорит формирование перспективных рынков, поможет развитию конкурентоспособных услуг, которые основаны на неординарных инженерных принципах, и, как следствие, должно обеспечить рост качества жизни наших граждан", - отметил он.
