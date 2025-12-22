https://ria.ru/20251222/pravitelstvo-2063877959.html
Правительство не продлило мораторий на штрафы для застройщиков
Правительство не продлило мораторий на штрафы для застройщиков
Кабмин принял решение не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства, сообщил премьер-министр РФ РИА Новости, 22.12.2025
