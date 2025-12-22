Рейтинг@Mail.ru
16:01 22.12.2025 (обновлено: 16:05 22.12.2025)
Правительство не продлило мораторий на штрафы для застройщиков
правительство рф, жилье, россия, михаил мишустин
Правительство РФ, Жилье, Россия, Михаил Мишустин
Правительство не продлило мораторий на штрафы для застройщиков

Правительство не продлило мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Кабмин принял решение не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли", - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ, председатель организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума Россия – Исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Хуснуллин объяснил, зачем продлевали мораторий на штрафы для застройщиков
20 декабря, 20:31
 
