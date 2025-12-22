https://ria.ru/20251222/pozhar-2063899006.html
Пожар на складе в Кабардино-Балкарии потушили
Пожар на складе в Кабардино-Балкарии потушили - РИА Новости, 22.12.2025
Пожар на складе в Кабардино-Балкарии потушили
Пожар на складе на территории предприятия в Кабардино-Балкарии полностью потушен на площади 2,8 тысячи квадратных метров, погибших и пострадавших нет,... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:12:00+03:00
2025-12-22T17:12:00+03:00
2025-12-22T17:12:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063867830_0:375:2000:1500_1920x0_80_0_0_477055bbef8d07411c8cc4a4961d8d5f.jpg
https://ria.ru/20251220/tuva-2063550096.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063867830_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_aa35c94739f03155ebf9fdee7116c800.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на складе в Кабардино-Балкарии потушили
РИА Новости: в Кабардино-Балкарии потушили пожар на складе на предприятии