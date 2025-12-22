США отозвали 48 послов, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа отзывает еще несколько своих послов из стран Азии, Африки, Восточной Европы, Центральной и Южной Америк, общее число составит 48 представителей, сообщила газета New York Post.
В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники передало, что администрация Трампа отзывает как минимум 29 профессиональных дипломатов с посольских и других руководящих должностей в американских зарубежных представительствах. По данным агентства, все они заняли свои посты при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена.
"Администрация Трампа отзывает десятки послов с их позиций в мире... Отзыв 48 представителей с позиций в Африке, Азии, Восточной Европы, Центральной и Южной Америк следует после первоначального массового сокращения назначенных сотрудников экс-президента США Джо Байдена в первые месяцы второго срока... Трампа", - говорится в сообщении издания.
Неназванный высокопоставленный чиновник из государственного департамента США назвал отзыв американских послов стандартной процедурой. Газета напомнила, что администрация Трампа все еще не назначила постоянных представителей в Австрию, ФРГ, Катар, Саудовскую Аравию и Южную Корею.
"Это стандартный процесс в любой администрации. Посол - это личный представитель президента, и у президента есть право гарантировать, чтобы в этих странах у него были представители, которые продвигают его повестку America first ("Америка превыше всего")", - привело издание слова чиновника.
Журналист газеты Washington Post Джош Рогин также выложил в своем профиле в соцсети X список 48 отзываемых послов, к которым он получил доступ.