Посол России прокомментировал смягчение закона о реэкспорте оружия - РИА Новости, 22.12.2025
10:08 22.12.2025
Посол России прокомментировал смягчение закона о реэкспорте оружия
Посол России прокомментировал смягчение закона о реэкспорте оружия
Посол России прокомментировал смягчение закона о реэкспорте оружия

Гармонин: смягчение закона о реэкспорте оружия делает возможным передачу Киеву

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 22 дек – РИА Новости. Смягчение швейцарского закона о реэкспорте вооружений делает возможной передачу оружия Киеву через третьи страны, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Парламент Швейцарии 4 декабря одобрил смягчение закона о торговле вооружениями и их реэкспорте, позволив осуществлять поставки воюющим странам, говорится в пресс-релизе госоргана. До настоящего времени в Швейцарии продажа оружия была запрещена странам, если они участвуют в конфликте или серьёзно нарушают права человека. Также страны, закупившие швейцарское оружие, обязаны просить разрешения Берна при перепродаже его третьим странам.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Швейцария предупредила ФРГ о последствиях перепродажи оружия Киеву
29 мая, 11:10
"Одобренные Национальным советом поправки в швейцарский закон об экспорте военных материалов прямо не предполагают реэкспорт на Украину. Декларируется, что киевский режим, как и прежде, останется без поставок швейцарских вооружений. Другой вопрос, насколько действенной окажется эта оговорка в условиях вполне возможной передачи швейцарского оружия по искусственно "удлиненной цепочке" через ряд третьих стран", - заявил дипломат.
Парламент Швейцарии предложил разрешить продажу странам, экспортный режим которых аналогичен швейцарскому, даже если эти страны участвуют в вооружённом конфликте. Среди них 17 из 27 стран ЕС, а также США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия, Аргентина. В том, что касается перепродажи оружия, депутаты посчитали, что государства, включенные в вышеупомянутый список, должны иметь возможность передавать полученную военную технику другой стране без согласия Швейцарии.
"В конечном итоге российская сторона будет судить не по риторике Берна, а по фактам обнаружения вооружений и военной техники швейцарского происхождения на поле боя", - сказал Гармонин.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Посол прокомментировал стремление Европы нанести поражение России
25 апреля, 18:58
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Швейцарии высказались об идее создать систему безопасности без России
10 декабря, 17:28
 
В миреШвейцарияРоссияБерн (кантон)Сергей ГармонинСергей ЛавровНАТОЕвросоюзООН
 
 
