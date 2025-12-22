Посол в Швейцарии прокомментировал ограничения на перемещения дипломатов

ЖЕНЕВА, 22 дек – РИА Новости. Ограничения на перемещения дипломатов РФ в шенгенской зоне – откровенно дискриминационная политика, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники теперь будут обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить или проехать транзитом через другое государство - член ЕС. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению. Ограничения должны вступить в силу с 25 января 2026 года.
"К настоящему моменту в посольство России в Берне разъяснения от швейцарской стороны не поступали... Судя по всему, официальный Берн сам находится в ожидании разъяснений от брюссельских чиновников, как именно должны работать данные ограничения в условиях общего шенгенского пространства. Вне всякого сомнения, речь идет о явно дискриминационной политике", - сказал дипломат.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявлял, что Москва уже работает над ответными мерами после запрета ЕС на выдачу многократных шенгенских виз россиянам и ограничения передвижения российских дипломатов. Какими именно они будут и когда российская сторона о них объявит, высокопоставленный дипломат не уточнил.
