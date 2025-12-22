Рейтинг@Mail.ru
Посол в Швейцарии прокомментировал ограничения на перемещения дипломатов - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/posol-2063731546.html
Посол в Швейцарии прокомментировал ограничения на перемещения дипломатов
Посол в Швейцарии прокомментировал ограничения на перемещения дипломатов - РИА Новости, 22.12.2025
Посол в Швейцарии прокомментировал ограничения на перемещения дипломатов
Ограничения на перемещения дипломатов РФ в шенгенской зоне – откровенно дискриминационная политика, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T06:25:00+03:00
2025-12-22T06:25:00+03:00
в мире
россия
берн (кантон)
швейцария
сергей гармонин
александр грушко
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601645741_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_da7839b420ac4bc64c2cc98b53fd39ed.jpg
https://ria.ru/20251222/shveytsariya-2063721978.html
https://ria.ru/20250909/mid-2040587711.html
россия
берн (кантон)
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601645741_190:0:911:541_1920x0_80_0_0_9ae89a8e9e3b7baa7599fd478c4787c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, берн (кантон), швейцария, сергей гармонин, александр грушко, евросоюз
В мире, Россия, Берн (кантон), Швейцария, Сергей Гармонин, Александр Грушко, Евросоюз
Посол в Швейцарии прокомментировал ограничения на перемещения дипломатов

РИА Новости: посол в Берне назвал ограничения на перемещения дискриминацией

© SputnikПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Sputnik
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 22 дек – РИА Новости. Ограничения на перемещения дипломатов РФ в шенгенской зоне – откровенно дискриминационная политика, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники теперь будут обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить или проехать транзитом через другое государство - член ЕС. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению. Ограничения должны вступить в силу с 25 января 2026 года.
Часовая башня в Берне - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Швейцарского нейтралитета больше нет, заявил посол
02:24
"К настоящему моменту в посольство России в Берне разъяснения от швейцарской стороны не поступали... Судя по всему, официальный Берн сам находится в ожидании разъяснений от брюссельских чиновников, как именно должны работать данные ограничения в условиях общего шенгенского пространства. Вне всякого сомнения, речь идет о явно дискриминационной политике", - сказал дипломат.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявлял, что Москва уже работает над ответными мерами после запрета ЕС на выдачу многократных шенгенских виз россиянам и ограничения передвижения российских дипломатов. Какими именно они будут и когда российская сторона о них объявит, высокопоставленный дипломат не уточнил.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
МИД: Россия адекватно ответит при ограничении ЕС движения дипломатов
9 сентября, 08:04
 
В миреРоссияБерн (кантон)ШвейцарияСергей ГармонинАлександр ГрушкоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала