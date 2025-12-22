Рейтинг@Mail.ru
СМИ: помощь Киеву сказывается на боеготовности ВС Норвегии - РИА Новости, 22.12.2025
21:05 22.12.2025
СМИ: помощь Киеву сказывается на боеготовности ВС Норвегии
СМИ: помощь Киеву сказывается на боеготовности ВС Норвегии
Помощь Киеву мешает поддерживать боеготовность Норвегии на должном уровне, приводя к существенной нехватке одежды и оборудования и даже остановке учений,... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
СМИ: помощь Киеву сказывается на боеготовности ВС Норвегии

Forsvarets forum: помощь Украине мешает поддерживать боеготовность Норвегии

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Помощь Киеву мешает поддерживать боеготовность Норвегии на должном уровне, приводя к существенной нехватке одежды и оборудования и даже остановке учений, сообщает журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими ВС.
"Мы оказываем значительную поддержку Украине, но это затрудняет наши собственные возможности по поддержанию высокого уровня готовности. Мы должны быть готовы к завтрашнему дню, но у нас есть опасения", - заявил начальник отдела охраны труда военно-морских сил Норвегии Роберт Хансен.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Посол России рассказал о реакции Норвегии на идею конфискации активов
6 декабря, 12:47
Согласно документам начальников отделов охраны труда в ВМС и сухопутных силах страны, в разных подразделениях вооруженных сил Норвегии наблюдается нехватка термобелья, балаклав, защитных шлемов, обуви, средств защиты органов слуха и ряда других вещей.
"В бригаде "Север" им (военным - ред.) пришлось прервать учения из-за того, что у солдат не хватало теплой одежды", - пишет издание.
По словам командира бригады Терье Бруэйгора, обучение пришлось прервать, потому что военным не было во что переодеться. Он считает, что подобная нехватка не ограничивается только его подразделением.
Как заявил начальник отдела охраны труда сухопутных сил Торгрим Фосхёуг, у большинства солдат этого вида войск наблюдается нехватка основных предметов одежды и оборудования для зимней службы. Он добавил, что из-за этого подразделениям приходится снижать запланированный уровень активности, в связи с чем цели по подготовке не выполняются.
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Норвегия предложила выделить 8,35 миллиарда долларов на помощь Украине
25 августа, 13:39
"Мы отправляем большой объем оборудования Украине, но нам самим его не хватает", - приводит Forsvarets forum текст одного из отчетов.
Forsvarets forum 21 сентября написал, что скандинавские солдаты жалуются на низкое качество новой униформы стоимостью по 1,53 тысячи долларов за комплект: форма слишком жаркая для использования на открытом воздухе, быстро рвется и выцветает. Речь идет о единой боевой униформе, совместно разработанной и закупленной для солдат из Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии, добавил журнал.
Кроме того, в конце ноября журнал сообщил, что солдаты на военных базах "Сула" и "Кулсос" в Норвегии жалуются на качество и отсутствие разнообразия предоставляемой еды, они вынуждены сами покупать и готовить себе пищу.
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Украина пытается это сделать": в Норвегии представили план против России
15 июля, 06:45
 
