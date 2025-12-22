МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Помощь Киеву мешает поддерживать боеготовность Норвегии на должном уровне, приводя к существенной нехватке одежды и оборудования и даже остановке учений, Помощь Киеву мешает поддерживать боеготовность Норвегии на должном уровне, приводя к существенной нехватке одежды и оборудования и даже остановке учений, сообщает журнал Forsvarets forum, издаваемый норвежскими ВС.

"Мы оказываем значительную поддержку Украине , но это затрудняет наши собственные возможности по поддержанию высокого уровня готовности. Мы должны быть готовы к завтрашнему дню, но у нас есть опасения", - заявил начальник отдела охраны труда военно-морских сил Норвегии Роберт Хансен.

Согласно документам начальников отделов охраны труда в ВМС и сухопутных силах страны, в разных подразделениях вооруженных сил Норвегии наблюдается нехватка термобелья, балаклав, защитных шлемов, обуви, средств защиты органов слуха и ряда других вещей.

"В бригаде "Север" им (военным - ред.) пришлось прервать учения из-за того, что у солдат не хватало теплой одежды", - пишет издание.

По словам командира бригады Терье Бруэйгора, обучение пришлось прервать, потому что военным не было во что переодеться. Он считает, что подобная нехватка не ограничивается только его подразделением.

Как заявил начальник отдела охраны труда сухопутных сил Торгрим Фосхёуг, у большинства солдат этого вида войск наблюдается нехватка основных предметов одежды и оборудования для зимней службы. Он добавил, что из-за этого подразделениям приходится снижать запланированный уровень активности, в связи с чем цели по подготовке не выполняются.

"Мы отправляем большой объем оборудования Украине, но нам самим его не хватает", - приводит Forsvarets forum текст одного из отчетов.

Дании и Forsvarets forum 21 сентября написал, что скандинавские солдаты жалуются на низкое качество новой униформы стоимостью по 1,53 тысячи долларов за комплект: форма слишком жаркая для использования на открытом воздухе, быстро рвется и выцветает. Речь идет о единой боевой униформе, совместно разработанной и закупленной для солдат из Норвегии, Швеции Финляндии , добавил журнал.