Поляки стали более враждебны к украинцам, заявил эксперт

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Все больше украинцев в Польше жалуются на нападки, заявил Александр Пестряков, сотрудник организации "Украинский Дом", помогающей украинским мигрантам в Польше.
"До лета этого года этот негатив редко выходил за пределы интернета. Жалобы от украинцев были единичные... Но начиная с лета довольно много людей стали обращаться к нам с жалобами на нападки, к счастью, пока что в основном словесные нападки", - заявил Пестряков в комментарии газете Guardian.
Как пишет издание, отношение поляков к украинцам становится все более враждебным. В частности, украинцы в Польше повсеместно сталкиваются с негативной реакцией на использование украинского языка на публике. Пестряков отмечает, что ситуация осложняется непростым историческим прошлым между двумя странами.
"В (польском - ред.) обществе есть мнение, что мы украинцам больше ничего не должны", - приводит газета слова главы польского отделения аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Петра Бураса.
Газета отмечает, что украинцев в Польше все чаще изображают неблагодарными и жадными до пособий. В других странах отношение меняется похожим образом.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
Портал Niezalezna.pl 20 декабря сообщил, что президент Польши Кароль Навроцкий подарил посетившему республику Владимиру Зеленскому два тома "Документов Волынской резни".
* Запрещенные в России экстремистские организации.