Поляки стали более враждебны к украинцам, заявил эксперт

"До лета этого года этот негатив редко выходил за пределы интернета. Жалобы от украинцев были единичные... Но начиная с лета довольно много людей стали обращаться к нам с жалобами на нападки, к счастью, пока что в основном словесные нападки", - заявил Пестряков в комментарии газете Guardian.