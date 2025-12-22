Польша не заинтересована в нормальных отношениях с Россией, считает Ордаш

ГДАНЬСК, 22 дек – РИА Новости. Польские власти абсолютно не заинтересованы в нормальных отношениях с Россией, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

В понедельник в Гданьске состоялась церемония закрытия последнего в Польше генерального консульства России . В присутствии временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша в понедельник была проведена официальная церемония закрытия генконсульства, на которой присутствовали его сотрудники.

"За прошедшие годы и десятилетия Россия не была инициатором ни одного решения, которое могло бы ухудшить российско-польские отношения. Все инициативы – о разрыве двусторонних форматов сотрудничества, о прекращении действия двусторонних соглашений, о закрытии консульств, о закрытии нашей школы при посольстве – все это предпринималось польской стороной. Все, что делали мы, делалось исключительно в качестве ответной меры. Все это показывает, что в Варшаве абсолютно не заинтересованы в поддержании с нами нормальных отношений", - сказал Ордаш.

При этом он отметил, что решение о закрытии российского генконсульства было продиктовано исключительно под влияние шпиономании и русофобии.

"Данное решение Варшавы было принято под влиянием царящей в польском обществе атмосферы шпиономании, параноидальной шпиономании и русофобии, которым подвержены прежде всего польские власти и польские политики", - сказал дипломат.

После прекращения работы генерального консульства РФ в Гданьске консульское обслуживание россиян и иностранных граждан на территории Польши возможно лишь в консульском отделе посольства в Варшаве.

В середине ноября МИД Польши объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Поводом для этого послужила ситуация, когда полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.