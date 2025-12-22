Рейтинг@Mail.ru
Польша не заинтересована в нормальных отношениях с Россией, считает Ордаш
15:39 22.12.2025 (обновлено: 17:13 22.12.2025)
Польша не заинтересована в нормальных отношениях с Россией, считает Ордаш
Польские власти абсолютно не заинтересованы в нормальных отношениях с Россией, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. РИА Новости, 22.12.2025
в мире, россия, польша, гданьск
В мире, Россия, Польша, Гданьск
Польша не заинтересована в нормальных отношениях с Россией, считает Ордаш

Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
ГДАНЬСК, 22 дек – РИА Новости. Польские власти абсолютно не заинтересованы в нормальных отношениях с Россией, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
В понедельник в Гданьске состоялась церемония закрытия последнего в Польше генерального консульства России. В присутствии временного поверенного в делах России в Польше Андрея Ордаша в понедельник была проведена официальная церемония закрытия генконсульства, на которой присутствовали его сотрудники.
"За прошедшие годы и десятилетия Россия не была инициатором ни одного решения, которое могло бы ухудшить российско-польские отношения. Все инициативы – о разрыве двусторонних форматов сотрудничества, о прекращении действия двусторонних соглашений, о закрытии консульств, о закрытии нашей школы при посольстве – все это предпринималось польской стороной. Все, что делали мы, делалось исключительно в качестве ответной меры. Все это показывает, что в Варшаве абсолютно не заинтересованы в поддержании с нами нормальных отношений", - сказал Ордаш.
При этом он отметил, что решение о закрытии российского генконсульства было продиктовано исключительно под влияние шпиономании и русофобии.
"Данное решение Варшавы было принято под влиянием царящей в польском обществе атмосферы шпиономании, параноидальной шпиономании и русофобии, которым подвержены прежде всего польские власти и польские политики", - сказал дипломат.
После прекращения работы генерального консульства РФ в Гданьске консульское обслуживание россиян и иностранных граждан на территории Польши возможно лишь в консульском отделе посольства в Варшаве.
В середине ноября МИД Польши объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске. Поводом для этого послужила ситуация, когда полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину.
После этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
В конце ноября МИД России сообщил, что послу Польши вручена нота ноту об отзыве согласия на работу генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря 2025 года в качестве ответной меры на отзыв польскими властями согласия на функционирование генерального консульства России в Гданьске.
