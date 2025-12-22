Рейтинг@Mail.ru
Как похищенную девочку нашли спустя 42 года - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/pokhischenie-2063811048.html
Как похищенную девочку нашли спустя 42 года
Как похищенную девочку нашли спустя 42 года - РИА Новости, 22.12.2025
Как похищенную девочку нашли спустя 42 года
Похищенную в трехлетнем возрасте девочку обнаружили живой спустя 42 года. При этом она даже не подозревала, что ее имя все эти годы фигурировало в национальной... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:19:00+03:00
2025-12-22T17:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063825591_0:104:632:460_1920x0_80_0_0_5d7605ad8933c8a409f744a967cf7272.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063825591_0:45:632:519_1920x0_80_0_0_d8c028278d37abe12992fcbe821955a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Как похищенную девочку нашли спустя 42 года

© Фото : соцсетиМишель Ньютон
Мишель Ньютон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : соцсети
Мишель Ньютон
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Похищенную в трехлетнем возрасте девочку обнаружили живой спустя 42 года. При этом она даже не подозревала, что ее имя все эти годы фигурировало в национальной базе данных пропавших детей. Как случилось чудо?

Стало глубоким шоком

История с похищением произошла в 1983 году в США. В апреле 1983-го мать девочки ушла из дома, сообщив мужу о своем переезде в штат Джорджия. Позже он рассказывал полицейским, что разлада в семье не было, напротив, он и сам должен был переехать вслед за женой и ребенком — после того как закончит все рабочие дела.
Однако после этого связь с женой и его дочерью — Мишель Мари Ньютон — пропала. Полиция незамедлительно начала поиски, но все попытки разузнать что-либо о судьбе женщины и ее дочери были безуспешными. У следствия не было ни единой зацепки. В 2000 году дело было официально закрыто. А спустя еще пять лет исчезнувшую девочку исключили из федеральной базы данных пропавших детей.
© Fotolia / fasphotographicКонфликт в семье
Конфликт в семье - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Fotolia / fasphotographic
Конфликт в семье
Расследование было возобновлено лишь в 2016-м по настойчивой просьбе родственников со стороны отца ребенка. Позже правоохранительные органы получили информацию, что мать Мишель проживала во Флориде под чужим именем.
Ее задержали в ноябре 2023 года. Для самой Мишель известие о том, что она десятилетиями числилась пропавшей без вести, стало глубоким шоком. Впоследствии для нее организовали долгожданную встречу с отцом.

"Бесследно исчезли"

В том далеком 1983-м мать Мишель Дебра Ньютон забрала свою дочь. Мужу оставила адрес нового дома. Заверив, что совсем скоро семья воссоединится, дама уехала. Однако, когда отец девочки Джозеф Ньютон приехал спустя время по оставленному женой адресу, он не обнаружил там ни жены, ни ребенка.
© Depositphotos.com / ikurucanМолодой человек на скамейке
Молодой человек на скамейке - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Depositphotos.com / ikurucan
Молодой человек на скамейке
Согласно официальному заявлению офиса шерифа округа Джефферсон, "последний телефонный звонок" от Дебры состоялся между 1984 и 1985 годами, после чего "мать и дочь бесследно исчезли".
Поиски девочки начались незамедлительно: в предполагаемых районах ее пребывания в Джорджии были расклеены объявления. Имя Дебры Ньютон было внесено в обвинительное заключение по статье "Вмешательство в осуществление опеки над ребенком", а сама она попала в список восьми самых разыскиваемых ФБР лиц, обвиняемых в похищении ребенка одним из родителей.
© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФБР и полиции
В 2016-м следователи получили анонимное сообщение о том, что мать была замечена во Флориде и проживала под чужим именем. Полицейские эксперты сопоставили ее недавнюю фотографию со снимком 1983 года и "подтвердили поразительное сходство", как отмечалось в заявлении шерифа.
Удалось узнать, что женщина проживала в пансионате для пожилых людей. По документам даму звали Шэрон Нили.

Освободили под залог

Двадцать четвертого ноября полицейские приехали по адресу. Примечательно, что почти все постояльцы вышли посмотреть на неожиданных гостей.
"Ха, смотри, Шэрон, это за тобой приехали!" — пошутила одна из приятельниц. Слова подруги оказались пророческими.
После того как Дебру-Шэрон задержали, полицейские отправились в дом к ее дочери, чтобы сообщить ей шокирующую новость.
© соцсети Офиса шерифа округа МэрионКадры задержания Дебры Ньютон
Кадры задержания Дебры Ньютон - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© соцсети Офиса шерифа округа Мэрион
Кадры задержания Дебры Ньютон
"Ты не знаешь про себя ничего. Ты числишься пропавшей без вести. Ты — Мишель Мари Ньютон. Вот так мне сказали в тот день", — вспоминала Мишель.
По ее словам, она испытала глубокое потрясение, осознав, что всю сознательную жизнь прожила под чужим именем. Позже Мишель связалась с полицией Кентукки и сообщила, что никогда даже не подозревала о том, что является жертвой похищения.
После этого она начала готовиться к встрече с отцом. Тот был и удивлен, и счастлив, и шокирован одновременно. Уже позже журналистам Джозеф Ньютон рассказывал:
"Я никогда не переставал надеяться на то, что встречу ее когда-нибудь! Не передать словами тот момент, когда я вошел и снова обнял свою дочь, — говорил он. — Я ни на что на свете не променял бы эту встречу. Это было похоже на то, как будто я снова увидел ее в момент рождения!"
Мишель и Джозеф вместе присутствовали на судебном заседании, где Дебре Ньютон было предъявлено обвинение в похищении ребенка и укрывательстве его от отца. Правда, после слушаний мать была освобождена из-под стражи под залог, который за нее внесла дочь.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Американские доллары
"Моя цель — поддержать их обоих, попытаться разобраться и помочь им завершить все это. Так мы все сможем исцелиться", — заявила Мишель.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала