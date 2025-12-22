Как похищенную девочку нашли спустя 42 года

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Похищенную в трехлетнем возрасте девочку обнаружили живой спустя 42 года. При этом она даже не подозревала, что ее имя все эти годы фигурировало в национальной базе данных пропавших детей. Как случилось чудо?

Стало глубоким шоком

История с похищением произошла в 1983 году в США. В апреле 1983-го мать девочки ушла из дома, сообщив мужу о своем переезде в штат Джорджия. Позже он рассказывал полицейским, что разлада в семье не было, напротив, он и сам должен был переехать вслед за женой и ребенком — после того как закончит все рабочие дела.

Однако после этого связь с женой и его дочерью — Мишель Мари Ньютон — пропала. Полиция незамедлительно начала поиски, но все попытки разузнать что-либо о судьбе женщины и ее дочери были безуспешными. У следствия не было ни единой зацепки. В 2000 году дело было официально закрыто. А спустя еще пять лет исчезнувшую девочку исключили из федеральной базы данных пропавших детей.

Расследование было возобновлено лишь в 2016-м по настойчивой просьбе родственников со стороны отца ребенка. Позже правоохранительные органы получили информацию, что мать Мишель проживала во Флориде под чужим именем.

Ее задержали в ноябре 2023 года. Для самой Мишель известие о том, что она десятилетиями числилась пропавшей без вести, стало глубоким шоком. Впоследствии для нее организовали долгожданную встречу с отцом.

"Бесследно исчезли"

В том далеком 1983-м мать Мишель Дебра Ньютон забрала свою дочь. Мужу оставила адрес нового дома. Заверив, что совсем скоро семья воссоединится, дама уехала. Однако, когда отец девочки Джозеф Ньютон приехал спустя время по оставленному женой адресу, он не обнаружил там ни жены, ни ребенка.

Согласно официальному заявлению офиса шерифа округа Джефферсон, "последний телефонный звонок" от Дебры состоялся между 1984 и 1985 годами, после чего "мать и дочь бесследно исчезли".

Поиски девочки начались незамедлительно: в предполагаемых районах ее пребывания в Джорджии были расклеены объявления. Имя Дебры Ньютон было внесено в обвинительное заключение по статье "Вмешательство в осуществление опеки над ребенком", а сама она попала в список восьми самых разыскиваемых ФБР лиц, обвиняемых в похищении ребенка одним из родителей.

В 2016-м следователи получили анонимное сообщение о том, что мать была замечена во Флориде и проживала под чужим именем. Полицейские эксперты сопоставили ее недавнюю фотографию со снимком 1983 года и "подтвердили поразительное сходство", как отмечалось в заявлении шерифа.

Удалось узнать, что женщина проживала в пансионате для пожилых людей. По документам даму звали Шэрон Нили.

Освободили под залог

Двадцать четвертого ноября полицейские приехали по адресу. Примечательно, что почти все постояльцы вышли посмотреть на неожиданных гостей.

"Ха, смотри, Шэрон, это за тобой приехали!" — пошутила одна из приятельниц. Слова подруги оказались пророческими.

После того как Дебру-Шэрон задержали, полицейские отправились в дом к ее дочери, чтобы сообщить ей шокирующую новость.

"Ты не знаешь про себя ничего. Ты числишься пропавшей без вести. Ты — Мишель Мари Ньютон. Вот так мне сказали в тот день", — вспоминала Мишель.

По ее словам, она испытала глубокое потрясение, осознав, что всю сознательную жизнь прожила под чужим именем. Позже Мишель связалась с полицией Кентукки и сообщила, что никогда даже не подозревала о том, что является жертвой похищения.

После этого она начала готовиться к встрече с отцом. Тот был и удивлен, и счастлив, и шокирован одновременно. Уже позже журналистам Джозеф Ньютон рассказывал:

"Я никогда не переставал надеяться на то, что встречу ее когда-нибудь! Не передать словами тот момент, когда я вошел и снова обнял свою дочь, — говорил он. — Я ни на что на свете не променял бы эту встречу. Это было похоже на то, как будто я снова увидел ее в момент рождения!"

Мишель и Джозеф вместе присутствовали на судебном заседании, где Дебре Ньютон было предъявлено обвинение в похищении ребенка и укрывательстве его от отца. Правда, после слушаний мать была освобождена из-под стражи под залог, который за нее внесла дочь.