В Подмосковье возбудили дело после отравления нескольких человек карбонарой
22.12.2025
В Подмосковье возбудили дело после отравления нескольких человек карбонарой
В Подмосковье возбудили дело после отравления нескольких человек карбонарой - РИА Новости, 22.12.2025
В Подмосковье возбудили дело после отравления нескольких человек карбонарой
Следственные органы СК России возбудили уголовное дело по факту отравления нескольких человек в Московской области и взяли ход расследования на контроль,... РИА Новости, 22.12.2025
В Подмосковье возбудили дело после отравления нескольких человек карбонарой

В Люберцах возбудили уголовное дело после отравления танцоров пастой карбонара

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Следственные органы СК России возбудили уголовное дело по факту отравления нескольких человек в Московской области и взяли ход расследования на контроль, сообщает ведомство.
Ранее Роспотребнадзор по Подмосковью начал эпидемиологическое расследование после сообщений об отравлении пастой карбонара в Люберцах. В ходе проверки было установлено, что пострадавшие участвовали в соревнованиях по бальным танцам и употребляли пищу, предоставленную кейтеринговой компанией, договор с которой был заключен организатором мероприятия.
"По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Подмосковье более 40 человек госпитализировали после отравления
20 декабря, 16:04
Происшествия
 
 
