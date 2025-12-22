https://ria.ru/20251222/podmoskove-2063964664.html
В Подмосковье возбудили дело после отравления нескольких человек карбонарой
В Подмосковье возбудили дело после отравления нескольких человек карбонарой - РИА Новости, 22.12.2025
В Подмосковье возбудили дело после отравления нескольких человек карбонарой
Следственные органы СК России возбудили уголовное дело по факту отравления нескольких человек в Московской области и взяли ход расследования на контроль,... РИА Новости, 22.12.2025
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
люберцы
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
московская область (подмосковье)
люберцы
Новости
ru-RU
В Подмосковье возбудили дело после отравления нескольких человек карбонарой
В Люберцах возбудили уголовное дело после отравления танцоров пастой карбонара