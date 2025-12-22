https://ria.ru/20251222/podmoskove-2063914185.html
Экс-министр торговли Подмосковья получил условный срок за избиение девушки
Экс-министр торговли Подмосковья получил условный срок за избиение девушки - РИА Новости, 22.12.2025
Экс-министр торговли Подмосковья получил условный срок за избиение девушки
Одинцовский суд Московской области приговорил к году условно бизнесмена, бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутия за избиение своей бывшей... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:55:00+03:00
2025-12-22T17:55:00+03:00
2025-12-22T17:55:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017606908_0:65:620:413_1920x0_80_0_0_ce1dbdccbdc100a6e0618ef7ec69276a.jpg
https://ria.ru/20250517/arest-2017584229.html
https://ria.ru/20251205/volgograd-2060218629.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017606908_0:7:620:471_1920x0_80_0_0_31932f423c45ec8765329614582a5118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Экс-министр торговли Подмосковья получил условный срок за избиение девушки
РИАН: экс-министр торговли Подмосковья получил год условно за избиение девушки
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области приговорил к году условно бизнесмена, бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутия за избиение своей бывшей девушки, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором Одинцовского городского суда Московской области
Хубутии назначено наказание в виде одного года условно", - сказала собеседница агентства.
Адвокат потерпевшей Кристина Высоцкая заявила РИА Новости, что такой приговор был вынесен благодаря тому, что Ван подала заявление в суд, что не возражает против вынесения мягкого приговора, юрист назвала это "актом милосердия" с ее стороны.
Как было установлено в суде, 24 апреля в доме в ПСК "Трехгорка-5" Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Михаил Хубутия избил обухом топора Юлию Ван, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.
Бизнесмен обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 112 УК РФ
).
Хубутия полностью признал вину, а также частично возместил расходы на лечение Ван. Пока шло разбирательство, она подала в суд заявление о взыскании алиментов.