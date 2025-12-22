Рейтинг@Mail.ru
Экс-министр торговли Подмосковья получил условный срок за избиение девушки - РИА Новости, 22.12.2025
17:55 22.12.2025
Экс-министр торговли Подмосковья получил условный срок за избиение девушки
Экс-министр торговли Подмосковья получил условный срок за избиение девушки - РИА Новости, 22.12.2025
Экс-министр торговли Подмосковья получил условный срок за избиение девушки
Одинцовский суд Московской области приговорил к году условно бизнесмена, бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутия за избиение своей бывшей... РИА Новости, 22.12.2025
происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Экс-министр торговли Подмосковья получил условный срок за избиение девушки

РИАН: экс-министр торговли Подмосковья получил год условно за избиение девушки

Михаил Хубутия в Тверском районном суде Москвы
Михаил Хубутия в Тверском районном суде Москвы
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Михаил Хубутия в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области приговорил к году условно бизнесмена, бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутия за избиение своей бывшей девушки, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором Одинцовского городского суда Московской области Хубутии назначено наказание в виде одного года условно", - сказала собеседница агентства.
Михаил Хубутия в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Бывшего министра торговли Подмосковья отправили под домашний арест
17 мая, 17:15
Адвокат потерпевшей Кристина Высоцкая заявила РИА Новости, что такой приговор был вынесен благодаря тому, что Ван подала заявление в суд, что не возражает против вынесения мягкого приговора, юрист назвала это "актом милосердия" с ее стороны.
Как было установлено в суде, 24 апреля в доме в ПСК "Трехгорка-5" Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Михаил Хубутия избил обухом топора Юлию Ван, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.
Бизнесмен обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 112 УК РФ).
Хубутия полностью признал вину, а также частично возместил расходы на лечение Ван. Пока шло разбирательство, она подала в суд заявление о взыскании алиментов.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Волгограде сотрудник ЧОП избил девушку в магазине
5 декабря, 21:03
 
