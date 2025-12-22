Экс-министр торговли Подмосковья получил условный срок за избиение девушки

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Одинцовский суд Московской области приговорил к году условно бизнесмена, бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутия за избиение своей бывшей девушки, сообщили РИА Новости в суде.

"Приговором Одинцовского городского суда Московской области Хубутии назначено наказание в виде одного года условно", - сказала собеседница агентства.

Адвокат потерпевшей Кристина Высоцкая заявила РИА Новости, что такой приговор был вынесен благодаря тому, что Ван подала заявление в суд, что не возражает против вынесения мягкого приговора, юрист назвала это "актом милосердия" с ее стороны.

Как было установлено в суде, 24 апреля в доме в ПСК "Трехгорка-5" Одинцовского городского округа на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Михаил Хубутия избил обухом топора Юлию Ван, в результате чего она получила закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

Бизнесмен обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 112 УК РФ ).