В Подмосковье на станции Электрогорская загорелась электричка

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Электричка загорелась на станции Электрогорская в Подмосковье, Электричка загорелась на станции Электрогорская в Подмосковье, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

"По предварительной информации, сегодня утром по причине обрыва контактной сети произошло возгорание четвертого вагона поезда 6891 на станции Электрогорская", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По информации прокуратуры, пассажиры эвакуированы, поезд отогнан на сторонние пути, последствия возгорания ликвидируются.

В надзорном ведомстве добавили, что проводится проверка исполнения законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, требований пожарной безопасности.

По информации Московской железной дороги (МЖД), нагрев и искрение оборудования на крыше вагона электропоезда на станции Электрогорск в 07.50 мск произошли из-за короткого замыкания и падения контактного провода на крышу вагона.

"В связи с инцидентом в настоящее время временно отсутствует движение на участке Электрогорск - Павловский Посад . На месте работает ремонтная бригада. На движение электричек главного хода Горьковского направления ситуация не влияет", - добавили в МЖД.