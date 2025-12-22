Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье на станции Электрогорская загорелась электричка
09:45 22.12.2025
В Подмосковье на станции Электрогорская загорелась электричка
В Подмосковье на станции Электрогорская загорелась электричка - РИА Новости, 22.12.2025
В Подмосковье на станции Электрогорская загорелась электричка
Электричка загорелась на станции Электрогорская в Подмосковье, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. РИА Новости, 22.12.2025
В Подмосковье на станции Электрогорская загорелась электричка

Электричка загорелась на станции Электрогорская в Подмосковье

© РИА Новости / Павел БедняковЭлектропоезд прибывает на станцию
Электропоезд прибывает на станцию - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Электропоезд прибывает на станцию. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Электричка загорелась на станции Электрогорская в Подмосковье, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"По предварительной информации, сегодня утром по причине обрыва контактной сети произошло возгорание четвертого вагона поезда 6891 на станции Электрогорская", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По информации прокуратуры, пассажиры эвакуированы, поезд отогнан на сторонние пути, последствия возгорания ликвидируются.
В надзорном ведомстве добавили, что проводится проверка исполнения законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, требований пожарной безопасности.
По информации Московской железной дороги (МЖД), нагрев и искрение оборудования на крыше вагона электропоезда на станции Электрогорск в 07.50 мск произошли из-за короткого замыкания и падения контактного провода на крышу вагона.
"В связи с инцидентом в настоящее время временно отсутствует движение на участке Электрогорск - Павловский Посад. На месте работает ремонтная бригада. На движение электричек главного хода Горьковского направления ситуация не влияет", - добавили в МЖД.
В МЖД отметили, что делают все необходимое для восстановления движения.
