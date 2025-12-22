Глава Минфина Приднестровья рассказала о доходах бюджета

ТИРАСПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. В бюджет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с начала года поступило лишь 55% доходов от запланированного, В бюджет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) с начала года поступило лишь 55% доходов от запланированного, сообщила в понедельник вице-премьер – министр финансов Алена Рускевич на заседании правительства ПМР.

"В республиканский бюджет на текущий момент поступило лишь 55% от плана доходов, тогда как местные бюджеты в целом исполняются лучше – более 90%, а по ряду городов уже ожидается перевыполнение. При этом задолженность республиканского бюджета на утро понедельника составила 131 миллионов (приднестровских – ред.) рублей (8 миллионов долларов – ред.), а общая кредиторская задолженность к началу следующего года может достигнуть порядка 200 миллионов (приднестровских - ред.) рублей (12,5 миллионов долларов – ред.)", - приводит пресс-служба кабмина слова главы минфина.

В свою очередь премьер-министр ПМР Александр Розенберг подчеркнул, что сегодня республика фактически живет за счет отсрочек и долгов перед хозяйствующими субъектами. По его словам, планирование расходов на 2026 год должно вестись исключительно исходя из реально поступающих доходов, без расчетов на резервы, которых нет.