12:54 22.12.2025
Площадь пожара на подводящем трубопроводе с мазутом в порту Темрюкского района составляет 1500 квадратных метров, сообщили в администрации Краснодарского края. РИА Новости, 22.12.2025
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
тамань (станица)
темрюкский район
краснодарский край
тамань (станица)
происшествия, темрюкский район, краснодарский край, тамань (станица)
Происшествия, Темрюкский район, Краснодарский край, Тамань (станица)
Площадь пожара на трубопроводе с мазутом в порту Тамань сократилась

СОЧИ, 22 дек – РИА Новости. Площадь пожара на подводящем трубопроводе с мазутом в порту Темрюкского района составляет 1500 квадратных метров, сообщили в администрации Краснодарского края.
"Оперативные службы продолжают бороться с огнем на подводящем трубопроводе с мазутом. Площадь пожара сократилась до 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В понедельник в администрации региона сообщили, что из-за ночной атаки БПЛА в порту Тамань получили повреждения два пирса, один из подводящих трубопроводов и два танкера. На одном из танкеров произошло возгорание, сейчас оно ликвидировано. Также от падения обломков пострадали два резервуара. Пострадавших нет.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В поселке Волна на Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два причала
ПроисшествияТемрюкский районКраснодарский крайТамань (станица)
 
 
