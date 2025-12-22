https://ria.ru/20251222/plennyj-2063743308.html
Военнопленный рассказал о попытках ВСУ вырваться из окружения в Димитрове
Военнопленный рассказал о попытках ВСУ вырваться из окружения в Димитрове - РИА Новости, 22.12.2025
Военнопленный рассказал о попытках ВСУ вырваться из окружения в Димитрове
Попытки украинских военнослужащих вырваться из кольца окружения в Димитрове в ДНР обречены на провал, все, кто предпримут такое, обречены на гибель, рассказал
Военнопленный рассказал о попытках ВСУ вырваться из окружения в Димитрове
Пленный Набережный: попытки ВСУ вырваться из окружения в ДНР обречены на провал
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Попытки украинских военнослужащих вырваться из кольца окружения в Димитрове в ДНР обречены на провал, все, кто предпримут такое, обречены на гибель, рассказал пленный украинский военнослужащий Виталий Набережный.
"Прорваться – это гибель, это нет смысла. Это нет смысла прорываться. Ребята, мы в большом кольце. Если жить хочешь, если жить хочешь, надо сдаваться, ребят. Это нет смысла. Умирать. Насколько, насколько я видел, этих ребят, что, что убили, за них даже забыли, пропали без вести. Так самое, так же самое будет с вами", - сказал Набережный.
Он добавил, что был насильно мобилизован. Во время отправки в войска Набережному обещали, что ему нужно будет только "окопы посмотреть". Однако в итоге будущий пленный вместе с другими украинскими военнослужащими оказался в Димитрове
. Там они получили задание "только пройтись по улицам, посмотреть нет ли русских и только всего".
В городе украинские военнослужащие спрятались у мирного жителя в подвале. Далее будущих пленных перевели в пятиэтажки.