Москва надеется получить разъяснение слов Вэнса, заявил Песков
Россия надеется со временем получить разъяснения слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о "прорыве" в переговорах по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T20:33:00+03:00
2025-12-22T20:33:00+03:00
2025-12-22T20:45:00+03:00
дмитрий песков
мирный план сша по украине
россия
сша
в мире
украина
россия
сша
украина
Песков: Россия надеется получить разъяснение слов Вэнса о прорыве в переговорах