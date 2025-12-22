Рейтинг@Mail.ru
Москва надеется получить разъяснение слов Вэнса, заявил Песков
20:33 22.12.2025 (обновлено: 20:45 22.12.2025)
Москва надеется получить разъяснение слов Вэнса, заявил Песков
Москва надеется получить разъяснение слов Вэнса, заявил Песков
Россия надеется со временем получить разъяснения слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о "прорыве" в переговорах по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 22.12.2025
дмитрий песков
мирный план сша по украине
россия
сша
в мире
украина
россия
сша
украина
дмитрий песков, мирный план сша по украине, россия, сша, в мире, украина
Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, Россия, США, В мире, Украина
Москва надеется получить разъяснение слов Вэнса, заявил Песков

Песков: Россия надеется получить разъяснение слов Вэнса о прорыве в переговорах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия надеется со временем получить разъяснения слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о "прорыве" в переговорах по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник Вэнс заявил, что консультации РФ и США по Украине в Майами позволили добиться "прорыва" в переговорном процессе.
"Я не совсем, честно говоря, располагаю информацией, что имеется в виду (под "прорывом" - ред.), но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы, но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения", - сказал Песков в комментарии телеканалу "Россия 1".
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Заявление Вэнса об Украине вызвало изумление на Западе
Вчера, 18:50
 
Дмитрий ПесковМирный план США по УкраинеРоссияСШАВ миреУкраина
 
 
