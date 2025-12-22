Рейтинг@Mail.ru
Россия будет работать по договоренностям встречи в Душанбе, заявил Песков - РИА Новости, 22.12.2025
20:24 22.12.2025 (обновлено: 20:33 22.12.2025)
Россия будет работать по договоренностям встречи в Душанбе, заявил Песков
Россия будет работать по договоренностям встречи в Душанбе, заявил Песков

Песков: РФ будет действовать в русле договоренностей встречи Путина и Алиева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время российско-киргизских переговоров в Бишкеке
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия будет действовать в русле договоренностей, которые были достигнуты на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы очень ценим результаты двусторонней встречи президентов, которая была в Душанбе совсем недавно. И в русле тех договоренностей, которые были достигнуты, мы будем действовать", - сказал Песков на видео, опубликованном в Telegram-канале "Вестей".
