Россия будет работать по договоренностям встречи в Душанбе, заявил Песков

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия будет действовать в русле договоренностей, которые были достигнуты на встрече президента РФ Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.