Песков прокомментировал встречу Путина и Алиева
20:21 22.12.2025
Песков прокомментировал встречу Путина и Алиева
Россия очень ценит результаты двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая прошла в Душанбе, сообщил... РИА Новости, 22.12.2025
Песков прокомментировал встречу Путина и Алиева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия очень ценит результаты двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая прошла в Душанбе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы очень ценим результаты двусторонней встречи президентов, которая была в Душанбе совсем недавно", - сказал Песков в интервью "России 1".
Встреча Путина и Алиева в Душанбе состоялась 9 октября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
