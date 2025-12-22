https://ria.ru/20251222/peskov-2063921460.html
Песков рассказал, как спецслужбы будут расследовать убийство Сарварова
Песков рассказал, как спецслужбы будут расследовать убийство Сарварова - РИА Новости, 22.12.2025
Песков рассказал, как спецслужбы будут расследовать убийство Сарварова
Спецслужбы будут делать то, что должны в ситуации с расследованием убийства начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ... РИА Новости, 22.12.2025
россия
Песков рассказал, как спецслужбы будут расследовать убийство Сарварова
