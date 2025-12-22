https://ria.ru/20251222/peskov-2063920111.html
Песков назвал страшным убийством гибель генерал-лейтенанта Сарварова
Песков назвал страшным убийством гибель генерал-лейтенанта Сарварова - РИА Новости, 22.12.2025
Песков назвал страшным убийством гибель генерал-лейтенанта Сарварова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал страшным убийством гибель генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T18:09:00+03:00
2025-12-22T18:09:00+03:00
2025-12-22T18:15:00+03:00
происшествия
россия
ясенево
москва
фанил сарваров (генерал-лейтенант)
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
убийство генерала сарварова в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20251222/peskov-2063798311.html
россия
ясенево
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ясенево, москва, фанил сарваров (генерал-лейтенант), дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), убийство генерала сарварова в москве
Происшествия, Россия, Ясенево, Москва, Фанил Сарваров (генерал-лейтенант), Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство генерала Сарварова в Москве