Путину доложили об убийстве генерала Сарварова, заявил Песков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что об убийстве начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Фанила Сарварова главе государства Владимиру Путину спецслужбами было доложено моментально.
«
"По линии спецслужб докладывают моментально", - сказал он, отвечая на вопрос проинформирован ли президент.
Сарваров родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище в 1990 году; военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Малиновского в 1999 году; Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2008 году.
По данным СК, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство, совершенное общеопасным способом" и "незаконный оборот взрывчатых веществ". По одной из версий, за взрывом стоят украинские спецслужбы.
Погибший генерал-лейтенант был награжден орденом Мужества в 1995 году; медалью Суворова в 2000 году; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени в 2003 году; орденом "За военные заслуги" в 2014 году; медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени в 2014 году. Присвоено почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации" в 2016 году.