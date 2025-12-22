Песков прокомментировал критическую статью в Reuters о России

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сообщения якобы о том, что Россия планирует восстановить сферы влияния СССР, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Рейтер со ссылкой на источники в американской разведке писал о якобы существующих у президента России Владимира Путина планах восстановления Советской империи, нападения на страны Восточной Европы и восстановления сферы влияния Советского Союза в Европе. Журналисты спросили Пескова, видели ли в Кремле этот материал, и как бы могли прокомментировать эти утверждения источников.
"Ну, во-первых, мы не знаем, насколько они достоверны. Это первое. Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет, но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности", - сказал Песков.