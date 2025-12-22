Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал критическую статью в Reuters о России - РИА Новости, 22.12.2025
11:37 22.12.2025
Песков прокомментировал критическую статью в Reuters о России
Песков прокомментировал критическую статью в Reuters о России
Сообщения якобы о том, что Россия планирует восстановить сферы влияния СССР, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий
россия, ссср, восточная европа, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, СССР, Восточная Европа, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков прокомментировал критическую статью в Reuters о России

Песков: данные о якобы желании РФ восстановить сферы влияния СССР ошибочны

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сообщения якобы о том, что Россия планирует восстановить сферы влияния СССР, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Рейтер со ссылкой на источники в американской разведке писал о якобы существующих у президента России Владимира Путина планах восстановления Советской империи, нападения на страны Восточной Европы и восстановления сферы влияния Советского Союза в Европе. Журналисты спросили Пескова, видели ли в Кремле этот материал, и как бы могли прокомментировать эти утверждения источников.
"Ну, во-первых, мы не знаем, насколько они достоверны. Это первое. Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет, но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы. Это абсолютно не соответствует действительности", - сказал Песков.
