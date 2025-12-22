Рейтинг@Mail.ru
Источник подтвердил смерть пермского каннибала - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/perm-2063901022.html
Источник подтвердил смерть пермского каннибала
Источник подтвердил смерть пермского каннибала - РИА Новости, 22.12.2025
Источник подтвердил смерть пермского каннибала
Пермяк Михаил Малышев, который более 20 лет провел в колонии за убийство и каннибализм, скончался 19 декабря, подтвердил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:19:00+03:00
2025-12-22T17:19:00+03:00
происшествия
пермский край
кировский район
пермь
михаил малышев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2ea2b8f08e4d9b7aae5e9e25ffd4c729.jpg
https://ria.ru/20251029/muzhchina-2051409581.html
https://ria.ru/20240717/kannibal-1960194205.html
пермский край
кировский район
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ccf3a1f09ed4026157278810a4f5975f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, кировский район, пермь, михаил малышев
Происшествия, Пермский край, Кировский район, Пермь, Михаил Малышев
Источник подтвердил смерть пермского каннибала

РИА Новости: источник подтвердил смерть пермского каннибала Малышева

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 22 дек - РИА Новости. Пермяк Михаил Малышев, который более 20 лет провел в колонии за убийство и каннибализм, скончался 19 декабря, подтвердил РИА Новости источник в экстренных службах.
В местных Telegram-каналах 19 декабря появилась информация о смерти Малышева. Похожий на него житель днем пришел в поликлинику в правобережной части города. В коридоре медучреждения пермяку стало плохо, он умер еще до приема врача. Реанимационные мероприятия не принесли результата. Уточнялось, что мужчина скончался из-за проблем с сердцем.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Названа причина смерти мужчины, найденного в квартире каннибала Малышева
29 октября, 11:09
"Малышев умер 19 декабря. Никаких подробностей о смерти и вызове "скорой" нет", - рассказал собеседник. Мужчина скончался в возрасте 60 лет.
В краевом ГУ МВД агентству отказались прокомментировать ситуацию.
СМИ сообщали, что Малышев был задержан в 2000 году за два доказанных убийства, хотя проверка на полиграфе якобы показала его причастность не менее чем к восьми: он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Останки первой жертвы выбросил вблизи дома на улице Маршала Рыбалко. Второй расчлененный труп оперативники нашли в реке. Уточнялось, что мягкие ткани Малышев использовал для жарки котлет, остальное выбрасывал. Также он часто делал "шашлыки" из бродячих собак.
Суд над Малышевым состоялся в 2002 году, его приговорили к 25 годам за два убийства. Мужчина отбывал наказание в Пермском крае, прошел принудительное психиатрическое лечение. Он освободился из колонии в октябре 2022 года и вернулся в свою квартиру в Кировском районе Перми. После освобождения Малышев устроился на работу в приют для собак.
В июле в квартире Малышева от ишемической болезни сердца умер мужчина 1955 года рождения. Это был сосед, он часто бывал в гостях у старого знакомого.
Михаил Малышев - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Стало известно, где после колонии работал пермский каннибал
17 июля 2024, 11:24
 
ПроисшествияПермский крайКировский районПермьМихаил Малышев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала