Источник подтвердил смерть пермского каннибала

ПЕРМЬ, 22 дек - РИА Новости. Пермяк Михаил Малышев, который более 20 лет провел в колонии за убийство и каннибализм, скончался 19 декабря, подтвердил РИА Новости источник в экстренных службах.
В местных Telegram-каналах 19 декабря появилась информация о смерти Малышева. Похожий на него житель днем пришел в поликлинику в правобережной части города. В коридоре медучреждения пермяку стало плохо, он умер еще до приема врача. Реанимационные мероприятия не принесли результата. Уточнялось, что мужчина скончался из-за проблем с сердцем.
"Малышев умер 19 декабря. Никаких подробностей о смерти и вызове "скорой" нет", - рассказал собеседник. Мужчина скончался в возрасте 60 лет.
В краевом ГУ МВД агентству отказались прокомментировать ситуацию.
СМИ сообщали, что Малышев был задержан в 2000 году за два доказанных убийства, хотя проверка на полиграфе якобы показала его причастность не менее чем к восьми: он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Останки первой жертвы выбросил вблизи дома на улице Маршала Рыбалко. Второй расчлененный труп оперативники нашли в реке. Уточнялось, что мягкие ткани Малышев использовал для жарки котлет, остальное выбрасывал. Также он часто делал "шашлыки" из бродячих собак.
Суд над Малышевым состоялся в 2002 году, его приговорили к 25 годам за два убийства. Мужчина отбывал наказание в Пермском крае, прошел принудительное психиатрическое лечение. Он освободился из колонии в октябре 2022 года и вернулся в свою квартиру в Кировском районе Перми. После освобождения Малышев устроился на работу в приют для собак.
В июле в квартире Малышева от ишемической болезни сердца умер мужчина 1955 года рождения. Это был сосед, он часто бывал в гостях у старого знакомого.
