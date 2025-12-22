Правда о перевале Дятлова раскрыта? Исследователь из Швеции выдвинул версию

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Шведскому исследователю Дэвиду Томасу Вонгстедту, по его словам, удалось раскрыть правду о трагедии на перевале Дятлова, и на это у него ушел всего месяц. Он уверен, что события той зимней ночью 1959 года разворачивались совсем не так, как принято считать.

Что мог обнаружить иностранец в истории, над которой наши соотечественники ломают головы не одно десятилетие?

“Случится ли что-нибудь новое?”

Вонгстедт опубликовал на своем YouTube-канале видео, где изложил свой взгляд на гибель советских туристов на Урале. В ролике он перечислил множество известных версий: от версии о радиоактивном заражении и прикрытии спецслужб до гипотезы о вмешательстве НЛО. Однако сам исследователь настаивает — все было иначе.

В конце января 1959 года восемь мужчин и две женщины во главе с Игорем Дятловым сели в поезд, направляясь вглубь уральской тайги. Их ожидания отразились в последней записи группового дневника: "Интересно, что ждет нас в этом походе. Случится ли что-нибудь новое?"

Погибшие в белье и носках

Еще несколько дней группа продолжала путь : добирались на автобусе, затем на грузовике, а часть маршрута преодолели на лошади с санями. Наконец начался основной этап — лыжный поход. Двадцать восьмого января один из участников, Юрий Юдин, почувствовал себя плохо и принял решение вернуться. Остальные девять человек двинулись дальше.

В условленный срок группа не вышла на связь. Никто не вернулся. На поиски отправились добровольцы. Двадцать шестого февраля они обнаружили место последней стоянки туристов.

На то, чтобы найти тела всех девяти участников, потребовалось больше двух месяцев. Двое из погибших были найдены лишь в рубашках, носках и нижнем белье — совершенно неадекватная одежда для суровой уральской зимы. В ту ночь температура опустилась примерно до -30 градусов.

Неподалеку рос кедр, ветви которого были обломаны на высоте до пяти метров. Вонгстедт предполагает , что в полной темноте туристы отчаянно пытались забраться на дерево. Возможно, чтобы сориентироваться и найти свою палатку, а возможно, чтобы спастись от чего-то, что представляло для них угрозу.

"Принимали осознанные решения"

Тела еще троих участников были обнаружены под тонким слоем снега. Они были одеты чуть лучше — на них было больше одежды, но все равно не было ни обуви, ни шапок, ни перчаток. Все трое лежали головой в сторону палатки, словно пытались до нее добраться в последние минуты жизни.

"Следует также отметить, что четверо из них умерли в состоянии алкогольного опьянения", — сказал исследователь.

На дне небольшого оврага были найдены тела оставшихся четырех туристов. Их покрывал трехметровый слой снега. Эти люди погибли в 75 метрах от кедра и лежали в направлении, противоположном от палатки.

"Причиной гибели туристов явилась непреодолимая сила, природу которой установить не представляется возможным", — цитирует Вонгстедт заключительную формулировку из официального отчета советского следователя.

Шведский исследователь утверждает, что ему удалось узнать правду о перевале Дятлова. Он сообщил, что большую часть месяца, отведенного на изучение дела, он потратил на работу с материалами, используя услуги русскоязычных переводчиков.

Наиболее правдоподобным объяснением трагедии Вонгстедт считает угрозу, возникшую непосредственно внутри палатки. Именно этим, по его мнению, можно объяснить, почему туристы разрезали свое брезентовое укрытие изнутри.

© Фото : public domain Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега © Фото : public domain Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега

Автор видео обращает внимание на то, что группа спускалась по склону не в панике, а организованно и спокойно. Это, по его словам, означает, что к тому моменту первоначальная паника прошла, и люди принимали осознанные решения.

Алкоголь все испортил?

В своем ролике Вонгстедт демонстрирует фотографию трубы, торчащей из входа в палатку. Эта труба принадлежала самодельной печи, сконструированной самим Игорем Дятловым специально для похода. В ту роковую ночь печь определенно использовалась.

По его версии, после ужина трубу сняли, но угли в печи потушили не полностью. Палатку постепенно заполнил угарный дым. Чтобы спастись от удушья и предотвратить возможный пожар, туристы сначала прорезали небольшие отверстия в пологе, чтобы выпустить дым. Когда это не помогло, они вскрыли боковую стенку и в панике выбежали на мороз.

Шведский исследователь утверждает , что эту теория подкрепляется двумя фактами. Во-первых, ожоги на телах и одежде некоторых участников группы. Во-вторых, следы крови вокруг рта у части туристов, которые могли появиться в результате сильного кашля — одного из симптомов отравления продуктами горения.

© AP Photo / Leo Correa Угарный дым © AP Photo / Leo Correa Угарный дым

"Итак, они оказываются снаружи и быстро понимают, в какой ужасной ситуации находятся. <...> На этом этапе, я думаю, один или несколько из них приняли решение направиться к ближайшему укрытию, которым, как они знали, был лес", — рассуждает Вонгстедт.

Четверо, оказавшиеся дальше всех от палатки, могли спровоцировать небольшой сход снега, который и засыпал овраг. На его дне находились лед и камни, что и стало причиной тяжелых травм, несовместимых с жизнью. Трое оставшихся в живых попытались вернуться к палатке, еще двое остались у костра, где и замерзли.

Теория не выдержала критики

Критики приводят несколько ключевых контраргументов. Во-первых, официальные данные судмедэкспертизы не подтверждают, что кто-либо из группы был пьян — в палатке была найдена нетронутая фляга со спиртом. Во-вторых, теория о дыме и панике не объясняет характер серьезных травм, обнаруженных у части туристов.