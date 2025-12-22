https://ria.ru/20251222/peregovory-2063967506.html
"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США
"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США - РИА Новости, 22.12.2025
"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США
Заявление Владимира Зеленского о том, что кредит, который Евросоюз предоставил Украине, якобы должен быть оплачен с помощью российских активов, показывает, что... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T22:49:00+03:00
2025-12-22T22:49:00+03:00
2025-12-22T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
владимир зеленский
василий небензя
вооруженные силы сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062978131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a9623e79f1622e61b930b1f15d71bb4.jpg
https://ria.ru/20251222/ukraina-2063964265.html
https://ria.ru/20251222/zayavlenie-2063938445.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062978131_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d96a9035837012091e578df66c296621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, владимир зеленский, василий небензя, вооруженные силы сша, оон, дело миндича, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Вооруженные силы США, ООН, Дело Миндича, Дмитрий Песков, Украина
"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США
Дэвис: слова Зеленского об активах показывают незаинтересованность в переговорах