"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США - РИА Новости, 22.12.2025
22:49 22.12.2025
"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США
"Нельзя победить". Заявление Зеленского о России вызвало переполох в США
в мире, россия, киев, владимир зеленский, василий небензя, вооруженные силы сша, оон, дело миндича, дмитрий песков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Вооруженные силы США, ООН, Дело Миндича, Дмитрий Песков, Украина
Дэвис: слова Зеленского об активах показывают незаинтересованность в переговорах

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что кредит, который Евросоюз предоставил Украине, якобы должен быть оплачен с помощью российских активов, показывает, что Киев не заинтересован в переговорах, написал отставной подполковник ВС США Дениэл Дэвис в соцсети X.
"Они отвергают дипломатию, продолжая цепляться за борьбу, за противостояние, в котором нельзя победить", говорится в публикации.
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Во Львове закончились места на военном кладбище, пишет Times
Вчера, 21:52
Девис подчеркнул, что со стороны Европы и Киева не прозвучало ни единого слова о дипломатии.
"Никакого пути к завершению конфликта — только продолжение боевых действий" — резюмировал эксперт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Заявление Вэнса об Украине вызвало изумление на Западе
Вчера, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВладимир ЗеленскийВасилий НебензяВооруженные силы СШАООНДело МиндичаДмитрий ПесковУкраина
 
 
