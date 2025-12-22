Рейтинг@Mail.ru
Представители ЕС не участвовали в переговорах в Майами, заявили в ЕК - РИА Новости, 22.12.2025
14:48 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/peregovory-2063851611.html
Представители ЕС не участвовали в переговорах в Майами, заявили в ЕК
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Ни один представитель ЕС не участвовал в переговорах об Украине, прошедших в Майами в выходные, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Олоф Жилл.
"Нет", - ответил он на вопрос, участвовал ли хоть один представитель ЕС в переговорах в Майами.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами в субботу, сразу же по прилету направился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые позднее назвал конструктивными. В воскресенье переговоры продолжились. Комментируя очередной раунд, он отметил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США в Майами.
