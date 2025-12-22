Рейтинг@Mail.ru
Эксперт по слияниям и поглощениям стал участником переговоров с Дмитриевым - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/peregovory-2063724732.html
Эксперт по слияниям и поглощениям стал участником переговоров с Дмитриевым
Эксперт по слияниям и поглощениям стал участником переговоров с Дмитриевым - РИА Новости, 22.12.2025
Эксперт по слияниям и поглощениям стал участником переговоров с Дмитриевым
Комиссар Федеральной службы закупок США с обширным деловым опытом в области сделок по слияниям и поглощениям Джош Грюнбаум стал одним из участников переговоров... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T03:30:00+03:00
2025-12-22T03:30:00+03:00
сша
киев
вашингтон (штат)
стив уиткофф
кирилл дмитриев
дональд трамп
нью-йоркский университет
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435899_0:0:2334:1313_1920x0_80_0_0_52432d9d739347be898bf841d5540c36.jpg
https://ria.ru/20251222/uitkoff-2063720713.html
https://ria.ru/20251222/peregovory-2063722274.html
сша
киев
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059435899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8521f8e1b7427d965ae487c07a69f5f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, киев, вашингтон (штат), стив уиткофф, кирилл дмитриев, дональд трамп, нью-йоркский университет, в мире
США, Киев, Вашингтон (штат), Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Нью-Йоркский университет, В мире
Эксперт по слияниям и поглощениям стал участником переговоров с Дмитриевым

РИА Новости: Грюнбаум участвовал в переговорах с Дмитриевым в Майами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДжаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Комиссар Федеральной службы закупок США с обширным деловым опытом в области сделок по слияниям и поглощениям Джош Грюнбаум стал одним из участников переговоров в Майами с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, выяснило РИА Новости.
Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил, что Грюнбаум, которого он назвал сотрудником Белого дома, участвовал во встречах с Дмитриевым.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым конструктивными
02:06
Грюнбаум уже подключался ко встречам по вопросам украинского урегулирования, принимая участие в переговорах США с Киевом. Однако в качестве представителя Вашингтона на встречах с Москвой его имя ранее не упоминалось.
Джош Грюнбаум был назначен комиссаром Федеральной службы закупок и старшим советником Белого дома в январе 2025 года с приходом администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.
В американской администрации его описывали как человека с сильной финансовой экспертизой и широкими деловыми навыками, который специализируется на сложных реструктуризациях, сделках по слияниям и поглощениям, корпоративных преобразованиях и инвестициях.
Грюнбаум имеет юридическое образование Нью-Йоркского университета.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах в Майами
02:27
 
СШАКиевВашингтон (штат)Стив УиткоффКирилл ДмитриевДональд ТрампНью-Йоркский университетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала