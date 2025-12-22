Эксперт по слияниям и поглощениям стал участником переговоров с Дмитриевым

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Комиссар Федеральной службы закупок США с обширным деловым опытом в области сделок по слияниям и поглощениям Джош Грюнбаум стал одним из участников переговоров в Майами с главой РФПИ, спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, выяснило РИА Новости.