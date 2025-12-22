Рейтинг@Mail.ru
02:10 22.12.2025 (обновлено: 08:46 22.12.2025)
Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым конструктивными
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым конструктивными. РИА Новости, 22.12.2025
сша, россия, украина, стив уиткофф, кирилл дмитриев, джаред кушнер, мирный план сша по украине, российский фонд прямых инвестиций, нато
США, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине, Российский фонд прямых инвестиций, НАТО

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым конструктивными

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым конструктивными.
«

"За последние два дня во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией в рамках продвижения мирного плана президента Трампа по Украине", — написал он в соцсети X.

Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мирной сделки по Украине не будет без согласия России, заявил Рубио
19 декабря, 23:36
Спецпосланник уточнил, что на встрече присутствовал сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. По его словам, Россия высоко ценит усилия США в разрешении конфликта и восстановлении глобальной безопасности, а также полностью привержена достижению мира на Украине.
В минувшие выходные Дмитриев провел в Майами два раунда переговоров с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РФПИ должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Затем он доложит об их итогах Владимиру Путину. Российский лидер ничего не передавал американцам через Дмитриева.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Дмитриев намекнул на возможную встречу России и США в Москве
04:50

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Слабоумие и отвага: Украина переносит боевые действия на европейский фронт
08:00
 
СШАРоссияУкраинаСтив УиткоффКирилл ДмитриевДжаред КушнерМирный план США по УкраинеРоссийский фонд прямых инвестицийНАТО
 
 
