Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым конструктивными

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф РФПИ Кириллом Дмитриевым конструктивными. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры с главойКириллом Дмитриевым конструктивными.

« "За последние два дня во Флориде специальный представитель России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи с американской делегацией в рамках продвижения мирного плана президента Трампа по Украине", — написал он в соцсети X.

Спецпосланник уточнил, что на встрече присутствовал сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. По его словам, Россия высоко ценит усилия США в разрешении конфликта и восстановлении глобальной безопасности, а также полностью привержена достижению мира на Украине.

В минувшие выходные Дмитриев провел в Майами два раунда переговоров с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , глава РФПИ должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Затем он доложит об их итогах Владимиру Путину. Российский лидер ничего не передавал американцам через Дмитриева.

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.

Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.