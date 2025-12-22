Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах в Майами - РИА Новости, 22.12.2025
02:27 22.12.2025
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах в Майами
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах в Майами - РИА Новости, 22.12.2025
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах в Майами
Три человека представляли США на переговорах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными... РИА Новости, 22.12.2025
Уиткофф рассказал о составе делегации США на переговорах в Майами

Уиткофф: в составе делегации США в Майами были Кушнер и Грюнбаум

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Три человека представляли США на переговорах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
"В состав американской делегации вошли спецпосланник Стив Уиткофф, (зять президента США Дональда Трампа - ред.) Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум", - написал Уиткофф в соцсети X.
Дмитриев 21 декабря продолжил переговоры по украинскому урегулированию с Уиткоффом и Кушнером. Еще на пути в Майами спецпредставитель президента РФ написал в соцсети Х, что разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США по Украине.
