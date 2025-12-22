Эксперт рассказала, как узнать, где хранится накопительная пенсия

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россияне могут узнать, в каком негосударственном пенсионном фонде хранится их пенсия, через "Госуслуги", онлайн в личном кабинете Социального фонда России или лично в его отделении, а также запросив данные в бухгалтерии на работе или через коммерческий банк, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.