Аналитик рассказала о росте выплат пенсионерам в 2026 году
02:18 22.12.2025 (обновлено: 04:00 22.12.2025)
Аналитик рассказала о росте выплат пенсионерам в 2026 году
Индексация пенсий в 2026 году произойдет с 1 января, рассказала агентству “Прайм аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. РИА Новости, 22.12.2025
https://ria.ru/20251220/pensii-2063454658.html
2025
Новости
Аналитик рассказала о росте выплат пенсионерам в 2026 году

Пенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Индексация пенсий в 2026 году произойдет с 1 января, рассказала агентству “Прайм аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
“В среднем увеличение страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров составит порядка 2 тысяч рублей, и в итоге размер их пенсии вырастет до 27,7 тысяч рублей в 2026 году", — сказала она.
Эксперт пояснила, что у работающих пенсионеров прибавка составит около 1,6 тысячи рублей, а пенсия увеличится до 23,8 тысяч.
При этом, продолжила Киселева, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии для тех, кто не получает страховые из-за малого стажа или недостаточного количества пенсионных баллов. Таким образом, средний размер социальной пенсии достигнет 16,6 тысяч рублей, увеличившись на 6,8%.
Названы регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году
Названы регионы, в которых существенно повысят пенсии в 2026 году
20 декабря, 01:26
 
