Аналитик рассказала о росте выплат пенсионерам в 2026 году
Аналитик рассказала о росте выплат пенсионерам в 2026 году - РИА Новости, 22.12.2025
Аналитик рассказала о росте выплат пенсионерам в 2026 году
Индексация пенсий в 2026 году произойдет с 1 января, рассказала агентству "Прайм аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Аналитик рассказала о росте выплат пенсионерам в 2026 году
Аналитик Киселева: индексация пенсий в 2026 году произойдет 1 января
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Индексация пенсий в 2026 году произойдет с 1 января, рассказала
агентству “Прайм аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
«
“В среднем увеличение страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров составит порядка 2 тысяч рублей, и в итоге размер их пенсии вырастет до 27,7 тысяч рублей в 2026 году", — сказала она.
Эксперт пояснила, что у работающих пенсионеров прибавка составит около 1,6 тысячи рублей, а пенсия увеличится до 23,8 тысяч.
При этом, продолжила Киселева, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии для тех, кто не получает страховые из-за малого стажа или недостаточного количества пенсионных баллов. Таким образом, средний размер социальной пенсии достигнет 16,6 тысяч рублей, увеличившись на 6,8%.