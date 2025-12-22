СМИ раскрыли, что случилось в ЕС из-за переговоров по Украине

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Европейские страны впали в отчаяние из-за выигрышной позиции России на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, пишет турецкое издание dikGazete.
"Русские, видя в своих руках преимущества на переговорах, больше не беспокоятся о затягивании конфликта. Москва знает, что она сильная сторона за переговорным столом. Мы также слышим, что Кремль не намерен отступать от своих условий. Именно поэтому Запад паникует", — говорится в материале.
В пятницу в Майами спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел переговоры с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании.
Позднее в США прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Сразу из аэропорта он отправился на встречу с представителями Вашингтона, которая состоялась в гольф-клубе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Уиткофф оценил переговоры с Украиной в Майами
Вчера, 22:45