18:10 22.12.2025 (обновлено: 18:13 22.12.2025)
Правительство разрешило "Промомеду" выпускать аналоги "Оземпика"
Правительство разрешило "Промомеду" выпускать аналоги "Оземпика"
россия, промомед
Россия, Промомед
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудница на заводе группы "Промомед"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Сотрудница на заводе группы "Промомед". Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Кабмин РФ разрешил "ПСК Фарме" и "Промомед Рус" выпускать аналоги "Оземпика" до конца 2026 года без согласия зарубежного правообладателя, следует из распоряжений правительства.
"Разрешить обществу с ограниченной ответственностью "Промомед Рус" использование изобретений, охраняемых российскими патентами (RU) Nº 2434019, 2643515, 2657573, 2768283, 2777600, принадлежащими компании "Ново Нордиск А/С" (DK), по 31 декабря 2026 года включительно без согласия компании "Hово Нордиск A/C" (DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе.
"Разрешить обществу с ограниченной ответственностью "ПСК Фарма" использование изобретений... с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - отмечается в другом распоряжении.
Российская компания "Промомед" готовит прорыв в борьбе с ВИЧ
8 декабря, 13:22
 
