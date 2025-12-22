Правительство разрешило "Промомеду" выпускать аналоги "Оземпика"

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Кабмин РФ разрешил "ПСК Фарме" и "Промомед Рус" выпускать аналоги "Оземпика" до конца 2026 года без согласия зарубежного правообладателя, следует из распоряжений правительства.

"Разрешить обществу с ограниченной ответственностью "Промомед Рус" использование изобретений, охраняемых российскими патентами (RU) Nº 2434019, 2643515, 2657573, 2768283, 2777600, принадлежащими компании "Ново Нордиск А/С" (DK), по 31 декабря 2026 года включительно без согласия компании "Hово Нордиск A/C" (DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе.