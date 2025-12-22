https://ria.ru/20251222/ozempik-2063921079.html
Правительство разрешило "Промомеду" выпускать аналоги "Оземпика"
2025-12-22T18:10:00+03:00
2025-12-22T18:10:00+03:00
2025-12-22T18:13:00+03:00
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Кабмин РФ разрешил "ПСК Фарме" и "Промомед Рус" выпускать аналоги "Оземпика" до конца 2026 года без согласия зарубежного правообладателя, следует из распоряжений правительства.
"Разрешить обществу с ограниченной ответственностью "Промомед Рус" использование изобретений, охраняемых российскими патентами (RU) Nº 2434019, 2643515, 2657573, 2768283, 2777600, принадлежащими компании "Ново Нордиск А/С" (DK), по 31 декабря 2026 года включительно без согласия компании "Hово Нордиск A/C" (DK) в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - говорится в документе.
"Разрешить обществу с ограниченной ответственностью "ПСК Фарма" использование изобретений... с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - отмечается в другом распоряжении.