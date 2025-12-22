https://ria.ru/20251222/otvet-2063900659.html
МИД Южной Осетии ответил на требование Грузии об уходе России из республики
МИД Южной Осетии ответил на требование Грузии об уходе России из республики - РИА Новости, 22.12.2025
МИД Южной Осетии ответил на требование Грузии об уходе России из республики
Грузии нужно понять, что признание Россией независимости Южной Осетии не изменится, и перейти к строительству отношений на конструктивных началах, сказал в... РИА Новости, 22.12.2025
южная осетия
грузия
россия
МИД Южной Осетии ответил на требование Грузии об уходе России из республики
Глава МИД Джиоев: Грузии следует понять, что Россия не уйдет из Южной Осетии
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Грузии нужно понять, что признание Россией независимости Южной Осетии не изменится, и перейти к строительству отношений на конструктивных началах, сказал в разговоре с РИА Новости глава МИД республики Ахсар Джиоев.
«
"Что касается призывов (Тбилиси - ред.) к России об уходе из Южной Осетии и отзыве признания, мы неоднократно наблюдали, что Российская Федерация на высшем уровне подчеркивала эти решения. И Россия как ядерная держава, как огромный центр силы в мировом масштабе не будет отменять эти решения. Грузии, думаю, надо принять и признать эти реалии", - сказал он агентству.
Глава МИД Южной Осетии
полагает, что Грузия
ещё не готова к принятию новых реалий и выстраиванию конструктивных отношений с Южной Осетией и Абхазией
как с субъектом международного права.
"Грузия пока не созрела, но я надеюсь, что в ближайшее время, в будущем это случится", - отметил также он.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал
. Россия
, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных.
Двадцать шестого августа того же года Москва
признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководство России не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Cо своей стороны, Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.