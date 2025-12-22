Появились подробности о родителях младенца, умершего от голода в Норильске

КРАСНОЯРСК, 22 дек – РИА Новости. Отец семьи, где пятимесячный ребенок умер от голода, еще двое маленьких детей попали в больницу, пока их мать трое суток гостила у знакомого, с января содержится в СИЗО за избиения жены и дочери-подростка, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее следствие сообщило, что в Норильске возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

По данным СК , обвиняемая проживала в квартире вместе с тремя дочерями: 15-летней, двухлетней и годовалой, а также пятимесячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних, практически без еды. В результате, по версии следствия, 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу, старшую дочь отправили в социальный приют для детей.

"С января этого года муж находится в СИЗО за избиение жены и дочери-подростка. Также следствие установило, что мать уже оставляла детей со старшей дочерью и продукты не покупала. При этом установлено, что алкоголь покупался часто", - рассказала собеседница агентства.

В настоящее время женщина арестована. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики по статье 293 УК РФ (халатность).