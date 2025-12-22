https://ria.ru/20251222/otets-2063809276.html
Появились подробности о родителях младенца, умершего от голода в Норильске
Появились подробности о родителях младенца, умершего от голода в Норильске - РИА Новости, 22.12.2025
Появились подробности о родителях младенца, умершего от голода в Норильске
Отец семьи, где пятимесячный ребенок умер от голода, еще двое маленьких детей попали в больницу, пока их мать трое суток гостила у знакомого, с января... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T12:41:00+03:00
2025-12-22T12:41:00+03:00
2025-12-22T12:41:00+03:00
происшествия
россия
красноярский край
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
россия
красноярский край
республика хакасия
норильск
происшествия, россия, красноярский край, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф), норильск
Происшествия, Россия, Красноярский край, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ), Норильск
Появились подробности о родителях младенца, умершего от голода в Норильске
РИА Новости: отец семьи в Норильске, где младенец умер от голода, сидит в СИЗО
КРАСНОЯРСК, 22 дек – РИА Новости. Отец семьи, где пятимесячный ребенок умер от голода, еще двое маленьких детей попали в больницу, пока их мать трое суток гостила у знакомого, с января содержится в СИЗО за избиения жены и дочери-подростка, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее следствие сообщило, что в Норильске
возбуждено уголовное дело против 35-летней матери четверых детей. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ
(убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).
По данным СК
, обвиняемая проживала в квартире вместе с тремя дочерями: 15-летней, двухлетней и годовалой, а также пятимесячным сыном. С 14 по 17 декабря женщина ушла в гости к знакомому, бросив детей одних, практически без еды. В результате, по версии следствия, 17 декабря младенец умер от голода, две маленькие девочки доставлены в больницу, старшую дочь отправили в социальный приют для детей.
"С января этого года муж находится в СИЗО за избиение жены и дочери-подростка. Также следствие установило, что мать уже оставляла детей со старшей дочерью и продукты не покупала. При этом установлено, что алкоголь покупался часто", - рассказала собеседница агентства.
В настоящее время женщина арестована. Также в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики по статье 293 УК РФ (халатность).
Также следователи планируют в среду допросить старшую дочь.