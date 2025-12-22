Глава МИД Южной Осетии прокомментировал упразднение Грузией администрации

В разговоре с агентством он отметил, что решение упразднить "администрацию" ранее приняли сами власти Грузии. Этот орган был создан в период президентства Саакашвили и, по оценке собеседника, выступал деструктивным фактором. Само его создание было провокационным шагом, подчеркнул Джиоев.

"Что касается сегодняшнего дня и упразднения этой административной единицы, то это чисто внутреннее дело грузинского государства. Мы, конечно, внимательно отслеживаем все эти нюансы. Важно сказать, что даже во время функционирования эта единица особой роли не играла применительно к Южной Осетии... Насколько это повлияет на отношение Грузии к Южной Осетии, будем смотреть на это в динамике и давать соответствующие оценки", - указал министр.