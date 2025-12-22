Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Южной Осетии прокомментировал упразднение Грузией администрации - РИА Новости, 22.12.2025
18:26 22.12.2025 (обновлено: 19:09 22.12.2025)
Глава МИД Южной Осетии прокомментировал упразднение Грузией администрации
Упраздненная в Грузии южноосетинская "администрация" никогда не играла существенной роли для Южной Осетии, заявил РИА Новости глава МИД Южной Осетии Ахсар... РИА Новости, 22.12.2025
в мире
южная осетия
грузия
южная осетия
грузия
в мире, южная осетия, грузия
В мире, Южная Осетия, Грузия
Глава МИД Южной Осетии прокомментировал упразднение Грузией администрации

Джиоев: упраздненная в Грузии администрация не играла роли для Южной Осетии

© РИА Новости / Илья Питалев
Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев
Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Упраздненная в Грузии южноосетинская "администрация" никогда не играла существенной роли для Южной Осетии, заявил РИА Новости глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев.
"Некоторое время назад правительство Грузии приняло решение об отмене так называемой временной администрации Южной Осетии. Здесь, видимо, важно отметить то обстоятельство, что это единица так называемая была образована режимом Саакашвили... Это действие как шаг носило провокационный характер. ...Что касается сегодняшнего дня и упразднения этой единицы, то это чисто внутреннее дело грузинского государства. Мы, конечно, внимательно отслеживаем все эти нюансы... Даже во время функционирования этой единицы эта единица особой роли не играла... Насколько это повлияет на отношения Грузии к Южной Осетии, будем смотреть на это в динамике и давать соответствующие оценки", - сказал Джиоев.
В миреЮжная ОсетияГрузия
 
 
Заголовок открываемого материала