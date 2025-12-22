https://ria.ru/20251222/osetiya-2063926991.html
Глава МИД Южной Осетии прокомментировал упразднение Грузией администрации
Глава МИД Южной Осетии прокомментировал упразднение Грузией администрации - РИА Новости, 22.12.2025
Глава МИД Южной Осетии прокомментировал упразднение Грузией администрации
Упраздненная в Грузии южноосетинская "администрация" никогда не играла существенной роли для Южной Осетии, заявил РИА Новости глава МИД Южной Осетии Ахсар...
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Упраздненная в Грузии южноосетинская "администрация" никогда не играла существенной роли для Южной Осетии, заявил РИА Новости глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев.
"Некоторое время назад правительство Грузии
приняло решение об отмене так называемой временной администрации Южной Осетии
. Здесь, видимо, важно отметить то обстоятельство, что это единица так называемая была образована режимом Саакашвили... Это действие как шаг носило провокационный характер. ...Что касается сегодняшнего дня и упразднения этой единицы, то это чисто внутреннее дело грузинского государства. Мы, конечно, внимательно отслеживаем все эти нюансы... Даже во время функционирования этой единицы эта единица особой роли не играла... Насколько это повлияет на отношения Грузии к Южной Осетии, будем смотреть на это в динамике и давать соответствующие оценки", - сказал Джиоев.
В разговоре с агентством он отметил, что решение упразднить "администрацию" ранее приняли сами власти Грузии. Этот орган был создан в период президентства Саакашвили и, по оценке собеседника, выступал деструктивным фактором. Само его создание было провокационным шагом, подчеркнул Джиоев.
"Что касается сегодняшнего дня и упразднения этой административной единицы, то это чисто внутреннее дело грузинского государства. Мы, конечно, внимательно отслеживаем все эти нюансы. Важно сказать, что даже во время функционирования эта единица особой роли не играла применительно к Южной Осетии... Насколько это повлияет на отношение Грузии к Южной Осетии, будем смотреть на это в динамике и давать соответствующие оценки", - указал министр.